Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'environnement - Une marche verte prévue le 5 juin

Prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin prochain, la ministre de tutelle, Arlette Soudan-Nonault, a organisé, le 20 mai à Brazzaville, une sensibilisation à la culture de l'environnement, à travers un échange avec les représentants des organisations de la société civile et tous ceux qui ont fait de la préservation de l'environnement leur cheval de bataille.

Agir ensemble pour le bien de la planète a été le maître mot de la sensibilisation. Partenaire du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo avec lequel il travaille pour la cause commune qui est celle de l'environnement, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), par le biais de son représentant résident en République du Congo, Maleye Diop, a saisi cette occasion pour parapher le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui dit : " Nous atteignons rapidement un point de non-retour, concernant la planète. Les urgences, sur le plan environnemental, sont triples : perte de la biodiversité, dérèglements climatiques et pollution galopante. En effet, l'humanité a pendant trop longtemps abattu des forêts, pollué des fleuves et des océans et épuisé des pâturages ".

Maleye Diop a conclu sa communication en rappelant que le Pnud, en partenariat avec les sociétés privées qui utilisent le conditionnement des produits liquides dans du plastique, avait initié une étude sur le recyclage de cette matière en République au Congo. Ce travail se traduit à ce jour par l'appui que cette institution onusienne apporte à un jeune entrepreneur pour la production des pavés issus du recyclage du plastique.

Prenant la parole, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a expliqué le sens de cette sensibilisation. Depuis 1972 à Stockholm, en Suède, a-t-elle dit, la communauté internationale s'est engagée à œuvrer pour la préservation de l'environnement, gage de la survie de la planète terre. Une des stratégies retenues pour y parvenir réside dans la sensibilisation et l'éducation de la population en matière environnementale. C'est ainsi que la Journée mondiale de l'environnement a été consacrée pour être célébrée le 5 juin de chaque année comme vecteur principal grâce auquel la communauté internationale encourage une prise de conscience et une action de grande envergure pour la sauvegarde de l'environnement, incitant ainsi les gouvernements, les entreprises et les citoyens à s'attaquer aux problèmes environnementaux urgents, a-t-elle expliqué.

Préserver la planète et ses ressources limitées

La Journée mondiale de l'environnement, a poursuivi Arlette Soudan-Nonault, offre une plateforme mondiale pour inciter à des changements positifs. Elle encourage la société à repenser la façon dont elle consomme les ressources limitées de la terre ; les entreprises à développer des modèles plus écologiques et à passer à des économies vertes ; les agriculteurs et les fabricants à produire de manière durable ; les gouvernements à investir dans la réparation de l'environnement ; les éducateurs à inciter les élèves à agir ; et les jeunes à construire un avenir plus vert.

Le thème de cette année, dont la Suède est le pays hôte, est " Une seule terre ". " Une seule terre " était la devise de la conférence de Stockholm de 1972, qui a vu la création du Programme des Nations unies pour l'environnement. Ce thème met en évidence la nécessité de sensibiliser et d'encourager les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement qui, sans le contester, demeure le patrimoine commun de toute l'humanité.

Ce qui justifie le slogan " Il n'y a qu'une seule terre, ensemble, nous pouvons la protéger ! ". Un slogan qui appelle à des changements dans les politiques et les choix afin de permettre un mode de vie plus propre, plus vert et plus durable en harmonie avec la nature. " Cette planète est notre seule maison, et nous devons préserver ses ressources limitées ", a signifié Arlette Soudan-Nonault.

Comme les années précédentes, cette journée sera célébrée par des millions de personnes à travers le monde. Le pays va la célébrer sur le thème " Marche verte du Congo pour une seule terre ". A cet effet, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo souhaite initier une grande sensibilisation qui mènera à une action d'envergure sur tout le territoire national en vue de permettre à toutes les forces vives de la nation de s'impliquer en faveur de l'environnement dont la gestion n'est pas une mission exclusive du ministère de tutelle, mais une question nationale, a précisé la ministre.

Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et le Pnud organiseront des activités écologiquement positives afin d'attirer l'attention du public sur les problèmes environnementaux et susciter une prise de conscience collective. Au nombre de ces activités, la déclaration du gouvernement ; le montage et la diffusion d'un spot publicitaire ; la valorisation des déchets plastiques ; la sensibilisation par SMS des abonnés des sociétés de la téléphonie mobile ; la marche verte.

" Je lance un appel aux institutions et au secteur privé à emboîter le pas de la raison environnementale, en s'impliquant dans l'organisation de ces activités. Votre appui multiforme nous serait très bénéfique. Quant aux organisations de la société civile, votre capacité de mobilisation sera mise à contribution dans toutes les activités de masse prévues, notamment lors de la grande marche verte prévue le dimanche 5 juin prochain ", a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Après les allocutions, il y a eu un échange interactif entre les participants et la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo.