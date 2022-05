Afrique: Musique - Extra Musica nouvel horizon annonce une tournée européenne

Sonor Digital et le groupe Extra Musica nouvel horizon continuent leur conquête au-delà des frontières africaines. Pour la tournée européenne qui le conduira dans trois pays et six villes, le groupe musical congolais garantit au public l'ambiance, le plaisir et d'autres surprises.

Après Bouaké, en Côte d'Ivoire, en mars dernier, le groupe extra Musica nouvel horizon se lance désormais à l'assaut du continent européen pour une tournée dénommée " Europe tour concerts live ". Cette tournée inédite le conduira dans trois pays dont la France, la Suisse et l'Allemagne, avec des dates et salles bien précises.

Ce périple d'un mois débutera le 11 juin à Paris, dans la salle Cabaret sauvage. Une semaine après, le groupe se rendra en Allemagne dans la ville de Frankfurt où il se produira le 18 juin dans la salle La villageoise. Huit jours plus tard, il reviendra en France pour se produire à Lyon, le 25 juin, dans la salle Squash et le 2 juillet à Dijon, commune de la France, chef-lieu de la Côte d'Or, de la région administrative la Bourgogne. Le marathon se poursuivra le 9 juillet en Lausanne, en Suisse.

Avec son style combinant sèbene, rumba, ndombolo et un peu du coupé-décalé, le groupe séduira le public tant par son alchimie que par son énergie débordante. Sa musique et ses voix exceptionnelles vont livrer douceur et émotion, pour plonger ainsi le public qui sera à ses prestations dans les airs de son Congo natal, comme il a toujours l'habitude de le faire.

Cette flexibilité vocalique donnera la capacité à l'orchestre de conquérir d'autres horizons à travers le monde. Extra-Musica nouvel horizon mettra à l'honneur le Congo et l'Afrique lors de cette tournée inédite. Aussi, cette machine à musique qui connaît depuis un certain temps un buzz grandissant dans le monde présentera au public des villes précitées l'exclusivité de ses chansons contenues dans l'album "Vision", dont certaines défraient la chronique.

Aussi, le public découvrira lors de cette tournée la guitare entêtante de Sonor Digital, dont personne ne pourra s'empêcher de bouger le corps; cette guitare qui remet au goût du jour la recette de son ancien groupe Extra-Musica Zangul. Dirigé par Sonor Digital, Extra Musica Nouvel Horizon a été créé en 2019 par Sonor Digital, Ramatoulaye, Zaparo de guerre, Dido Senga, Kassoul, tous sortis du groupe Extra Musica Zangul.