Sénégal: Visite du Chancelier Allemand au pays - Macky Sall "satisfait" de la qualité de la coopération bilatérale entre Dakar et Berlin

Dans le cadre de sa tournée africaine, le Chancelier de la République allemande Olaf Scholz est arrivé ce dimanche à Dakar. A l'aéroport militaire Léopold Senghor, le Chancelier allemand a été accueilli par le chef de l'État Macky Sall avec les honneurs militaires.

Le Président de la République s'est entretenu au Palais de la République avec le Chancelier allemand avant de donner un point de presse conjoint avec le Chancelier. Le Chef de l'Etat a ainsi exprimé sa satisfaction pour la qualité de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Allemagne. " J'apprécie votre visite dans contexte mondial assez tendu et avec des agenda chargés cette visite est la première que vous effectuez en Afrique depuis votre élection en janvier dernier ", a déclaré Macky Sall, qui rappelle que les deux pays ont une longue relation d'amitié et de relation. Olaf Scholz a entamé ce 22 mai une visite dans trois pays africains. Après l'étape du Sénégal, il se rendra au Niger, puis en Afrique du Sud.

" Dans ce monde assez dérangé où les extrémistes fusent de toutes parts, il est important de rappeler ce qui unit les peuples au-delà de leur diversité. Sa satisfaction pour la qualité de notre coopération bilatérale. Cette coopération est concentrée aujourd'hui sur la promotion des énergies renouvelables en particulier le solaire, sur l'efficacité de l'énergétique et sur la formation professionnelle.

Nous avons en tout 9 projets et programmes ", a-t-il ajouté. Pour le président de la République, " l'Allemagne est notre premier partenaire bilatéral dans la riposte sanitaire et la résilience économique contre la pandémie Covid-19 avec un appui de 100 millions d'euros à notre programme économique et social. L'Allemagne a annoncé une contribution de 20 millions d'euros en soutien au projet de production de vaccins de l'Institut Pasteur ".

A en croire toujours Macky Sall, l'Allemagne soutient le Sénégal dans le cadre d'un partenariat pour encourager les réformes dans le domaine de la législation et de l'administration du travail, de la réforme foncière, de l'accès au financement et au développement des petites et moyennes entreprises ainsi que de la formation professionnelle. " Nous souhaitons également renforcer nos échanges économiques en impliquant davantage le secteur privé. Et nous avons de bons indicateurs avec le regain d'intérêts des entreprises allemandes vis-à-vis du Sénégal ", a-t-il ajouté.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a, de son cotée, déclaré que "l'Allemagne veut renforcer sa coopération avec le Sénégal notamment sur la question liée à l'exploitation du gaz". " Nous avons entamé les échanges et on va poursuivre nos efforts au niveau des experts parce que c'est notre souhait d'obtenir des progrès ", a-t-il ajouté.