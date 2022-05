Cote d'Ivoire: Taux de pression fiscale au pays - Le ministre souleymane diarrassouba révèle qu'abidjan est en dessous de 14% par rapport à une norme de 27%

Souleymane Diarrassouba a indiqué que la Côte d'Ivoire a un taux de pression fiscale moins élevé dans la sous-région. Au cours de sa visite à l'agence Côte d'Ivoire PME à Cocody , le mercredi 18 mai 2022, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba a eu une séance de travail avec des partenaires financiers et des entrepreneurs.

Au cours des échanges, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba a expliqué aux entrepreneurs et aux banquiers, que comparativement au taux de pression fiscale de la sous-région, la Côte d'Ivoire a un taux moins élevé. " Quand on regarde notre pays au taux de pression fiscale de la sous-région, nous sommes les plus bas. Nous sommes en dessous de 14% par rapport à une norme de 27% ", a déclaré Souleymane Diarrassouba en précisant que l'État s'échine à mettre en place tout cet environnement et cet écosystème au niveau des Pme pour qu'elles puissent sortir de l'informel pour le formel.

Pourquoi payer les taxes fiscales:

Par ailleurs, Souleymane Diarrassouba a relevé l'importance du civisme fiscal. Selon lui, les taxes fiscales permettent à l'État de financer les projets des petites et moyennes entreprises, de contribuer à développer la nation. " Les Pme attendent beaucoup de l'État, mais l'État attend beaucoup des opérateurs économiques à l'effet d'avoir les moyens pour assumer ses fonctions régaliennes et continuer de développer la Côte d'Ivoire. Autant l'État a un devoir de soutenir des Pme et entreprises, autant elles ont un devoir de recevabilité vis-à-vis de l'État en s'acquittant des droits de Douanes, les impôts pour que l'État puisse avoir des moyens ", a-t-il lancé.

Pour sa part, Salimou Bamba, directeur général de Côte d'Ivoire Pme, a traduit sa gratitude au ministre pour sa présence à leurs côtés. Puis, il a affirmé que la création du guichet unique des entreprises de l'État ivoirien est de pouvoir apporter davantage plus de soutien aux petites et moyennes et aussi leur permettre de bénéficier des soutiens. " L'État développe des palettes de services d'accompagnement financier de sorte qu'avec l'appui des banques, nous puissions offrir aux entreprises des solutions qui leur permettent de pouvoir être accompagnées, mais de pouvoir aussi investir ", s'est exprimé Salimou Bamba.