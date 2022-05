Congo-Kinshasa: Pas de changement cosmétique - Quel oiseau rare à la tête de la Cour Constitutionnelle ?

Ce lundi 23 mai 2022 où le Parlement s'apprête à désigner son candidat à la Cour constitutionnelle, des analyses vont dans tous les sens.

Et, face aux enjeux des élections 2023 et aux exigences de la continuité de l'œuvre de la construction d'un Etat des droits, les Députés et Sénateurs, le Président de la République, Félix Tshisekedi qui, lui-même, est appelé à trancher, n'ont pas droit à l'erreur.

Car, après le départ de Dieudonné Kaluba, l'arrivée d'une personnalité d'envergure rassurante s'impose. Surtout que le rôle et l'importance du Président de la Cour Constitutionnelle, celui d'un arbitre ultime et impartial des résultats de la présidentielle et des législatives nationales en 2023 ne sont plus à démontrer, il faut une personnalité aux mains non trempées dans la corruption, ni dans la magouille, ni encore moins dans la souillure.

Portrait ?

Un homme, certes, de l'écosystème judiciaire mais qui ne serait pas impliqué dans quantité de contentieux qui polluent le pouvoir judiciaire. Une personnalité qui ne serait pas extérieure au monde politique, mais dont le pedigree et le positionnement lui permettent à défaut de de se tenir à équidistance entre différentes forces politiques, au moins de ne pas être politiquement très marqué.

En somme, le challenge pour le Pouvoir est de ne pas ajouter la contestation à la contestation après la séquence " CENI ".

Au-delà de l'épisode Kadima qui n'a pas beaucoup plaidé dans le sens des élections crédibles, il faudra que cette fois-ci, le choix d'un Président de la Cour constitutionnelle renvoie dans l'opinion, des signaux forts et d'apaisement en termes des garanties de crédibilité, de transparence et, surtout, de justice équitable pour rassurer tous les acteurs.

A tout prendre, la quête de l'oiseau rare traverserait l'esprit des tenants du pouvoir jusqu'au magistrat suprême.

Mais, cette démarche somme toute révolutionnaire ne peut forcément pas rencontrer l'assentiment des caciques qui, déjà, fourbissent leurs armes pour emboucher les trompettes de la contestation.

D'où, la nécessité de mettre en action l'option courageuse consistant à désigner et confirmer, si tel est le besoin réel, même un Avocat célèbre autant par son patronyme, son expérience que par sa connaissance de l'espace politique congolais.

Et, dans cet exercice, si âpre soit-il, il n'est pas exclu de rencontrer la résistance des conservateurs du monde judiciaire en panne de d'idées novatrices.