Congo-Kinshasa: Conditions de vie des enfants et femmes dans les milieux carcéraux - La directrice pays de World Vision reçue par Rose Mutombo pour discuter sur le plan de secours

Rose Mutombo Kiese, ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux a eu une séance de travail avec la nouvelle directrice-pays de l'organisation internationale World Vision en RDC, Aline Temaizau Napon, le 19 mai 2022 en son cabinet de travail de Kinshasa-Gombe, au cours de laquelle les échanges se sont penchés sur les conditions de vie des enfants et femmes qui sont dans les milieux carcéraux en République démocratique du Congo, et le plan de secours que propose World Vision.

Au sortir de cette séance de travail, Aline Temaizau Napon a déclaré que c'était une belle expérience de rencontrer Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo. " En fait, je suis venue pour me présenter et pour une visite de courtoisie. Je suis la nouvelle directrice-pays de World Vision. Nous avons eu des discussions sur ce que World Vision fait. J'ai présenté la stratégie de World Vision pour la République Démocratique du Congo. Nous avons également discuté de collaboration et de partenariat possibles sur le travail des enfants ".

Les deux personnalités ont évoqué ensemble les perspectives prochaines des actions à mener. Pour la prochaine rencontre, il y aura une rencontre pour développer un plan de travail et voir dans la mesure du possible comment travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques liées au bien-être de l'enfant parce que World Vision est une organisation qui est centrée sur le bien-être de l'enfant.

"Je crois que lors du plan de travail que nous allons élaborer, nous pourrions développer davantage les initiatives. Mais nous avons parlé des enfants qui sont dans les milieux carcéraux et des femmes qui s'y trouvent", a-t-elle dit.

En outre, les deux personnalités sont revenues sur les difficultés que ces catégories de détenus rencontrent, l'éducation des enfants dans les prisons, la nutrition des nourrissons dans les prisons.

Il y a lieu de noter que World Vision est une société qui mène une campagne contre le travail des enfants depuis de nombreuses années sur cette thématique.