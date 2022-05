Algérie: Les Algériens appelés à adhérer à l'initiative "Main tendue" annoncée par le président Tebboune

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est dit, dimanche à Oran, "pleinement convaincu" de la vitalité de l'initiative "Main tendue", annoncée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "consolider l'unité nationale et raffermir le front interne", appelant les Algériens à adhérer "avec force" à cette "noble initiative".

"La consolidation des fondements de l'Algérie nouvelle est une responsabilité collective, dont l'édification doit se faire avec la participation de tous ses enfants dévoués, qui vouent pour la nation une loyauté indéfectible et des sentiments nobles", a-t-il souligné dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e Région militaire, lors d'une visite de travail dans cette région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Cette initiative "prouve incontestablement une volonté politique sincère des hautes autorités du pays de rassembler et d'unifier les forces nationales, notamment à l'aune du contexte international prévalant", a affirmé le Général de Corps d'Armée.

Se disant "pleinement convaincu de la vitalité de cette démarche nationale louable", le Chef d'Etat-major de l'ANP a invité "les chers enfants de la patrie à faire prévaloir les intérêts suprêmes de la nation et à adhérer avec force à cette noble initiative, inspirée des valeurs de notre nation authentique et des principes de notre glorieuse Révolution, et qui est en parfaite adéquation avec les aspirations légitimes de notre jeunesse à un avenir meilleur", a-t-il ajouté.

Il a souligné, en outre, dans son allocution diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la Région, que l'unité et la cohésion du peuple sont le secret de la force de l'Algérie et de son succès à contrecarrer ses ennemis qui œuvrent, jour et nuit, en usant de toutes les voies et de tous les moyens possibles, à diffuser le discours de la discorde, de la division et de la haine entre les composantes du même peuple.

Le Chef d'Etat-major de l'ANP a estimé, à ce titre, que "ces complots et ces pratiques hostiles, bien que leurs subterfuges sont dévoilés au grand jour, nous appellent tous, chacun depuis sa position, à discerner leurs véritables objectifs et les contrecarrer avec fermeté et détermination, en faisant preuve des plus hauts degrés de conscience et à veiller à ce que la reconfiguration du monde ne se fasse pas en notre absence et au détriment de nos intérêts vitaux, à ne pas se satisfaire d'une adhésion passive à la nouvelle carte du monde, avec ses modèles économiques et culturels".

A l'issue de la rencontre, les personnels de la Région "ont fait part de leur entière disponibilité à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays et sauvegarder la souveraineté nationale", ajoute le communiqué du MDN.

Pour rappel, le Général de Corps d'Armée est en visite de travail en 2e Région militaire à Oran. Une visite qui s'inscrit "dans la dynamique du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2021/2022, et en continuité des visites d'inspection aux différentes Régions militaires", explique la même source.

Après la cérémonie d'accueil par le Général-Major Djamel Hadj Laroussi, Commandant de la 2e Région militaire, le Chef d'Etat-major de l'ANP a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid