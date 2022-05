Cote d'Ivoire: Éléphants - Des sportifs jugent Jean Louis Gasset

Inconnu du public ivoirien, Jean Louis Gasset a été officiellement désigné sélectionneur des Éléphants par la Fif, vendredi dernier. Un choix qui continue d'alimenter les débats au sein de la population et surtout chez les sportifs ivoiriens. Firmin Koffi, entraîneur de Sol Fc, Diomandé Lacina, président délégué de l'Asi, Lama Bamba, ancien entraîneur des Éléphants, Roger Boli, ancien international français et Emmanuel Koffi, journaliste sportif ont également livré leur impression.

D'un point de vue global, ils estiment qu'il faut voir à l'œuvre l'ancien coach des Girondins de Bordeaux et de Saint-Etienne avant de le juger.

" Je pense qu'il ne faut pas juger le nouveau coach sur des a priori, mais plutôt lui faire confiance et porter un jugement sur ses résultats. Moi, j'ai foi au choix des nouveaux coachs et je prie qu'ils réussissent leur mission pour le bonheur de tous les Ivoiriens ", a commenté Diomandé Lacina, président délégué de l'Asi d'Abengourou.

" Le fait de n'avoir jamais entraîné une équipe africaine peut être un handicap, il ne connaît pas les réalités de l'Afrique. Il faut qu'il collabore avec des personnes qui pourront lui permettre de connaître l'environnement. Mais il faut attendre pour pouvoir le juger ", a estimé Lama Bamba. Parmi les Ivoiriens à avoir dirigé déjà l'équipe nationale, Lama Bamba aurait souhaité avoir un Ivoirien à la tête de l'équipe. " Il a certainement opté pour un homme d'expérience, mais le choix est critiquable ", a-t-il ajouté.

Firmin Koffi partage le même point de vue que l'ancien sélectionneur des Éléphants. Il aurait voulu qu'un Ivoirien soit aux commandes. A défaut, il souhaite que le nouveau sélectionneur soit ouvert et soit entouré de techniciens ivoiriens qui pourront profiter de son expérience. " Je m'attendais à un Ivoirien au poste. Si en plus de Faé Emerse, on peut lui associer le meilleur entraîneur de la saison du championnat ivoirien ainsi que les entraîneurs des autres sélections pour la Can, ce sera une bonne chose. Le nouvel entraîneur doit être ouvert et partager son expérience avec les entraîneurs locaux. Ce qui pourra nous permettre d'envisager d'intégrer l'encadrement de l'équipe nationale A ", a-t-il suggéré.

Ancien international français et ex-manager de l'Africa Sport, Roger Boli, lui, estime que Jean Louis est le meilleur choix. Il s'appuie surtout sur les valeurs psychologiques de Jean Louis Gasset. " C'est un bon coach qui est très psychologue et je pense qu'il va être un bon sélectionneur ", affirme-t-il.

Emmanuel Koffi, journaliste sportif dit ne pas connaître personnellement le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a toutefois insisté sur les ambitions de Jean Louis Gasset comme un préalable à sa réussite. " Il faut qu'il arrive avec beaucoup d'ambitions. Celle qui est urgente, c'est la Can 2023 qui sera organisée dans notre pays. Il faut que ce soit un objectif majeur. Certains pensent qu'arriver en ½ de finale sera une très bonne chose. Mais on ne peut pas organiser une Can et se contenter d'une troisième place. Notre pays mérite mieux que cela ", a-t-il dit. Il a aussi insisté pour que le nouvel entraîneur puisse travailler dans des conditions favorables, notamment dans un environnement propice.

" Il n'a pas de longue expérience dans le football africain même si la plupart de nos joueurs évoluent en Europe. Il va falloir qu'il s'adapte au contexte. J'espère que les moyens vont suivre pour qu'il puisse travailler. Il faut qu'on l'aide à s'adapter et à maîtriser l'environnement. Il faut que les joueurs jouent également leur partition ", a-t-il conclu.