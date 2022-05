Cote d'Ivoire: Forum économique mondial de Davos (Suisse) - Patrick Achi va présenter la "Vision 2030" du Président Ouattara

La Côte d'Ivoire est présente au Forum économique mondial de Davos. L'édition 2022, qui est la première non virtuelle depuis la Covid-19, a fait le plein des sommités du monde des affaires, des fonds d'investissement et des leaders politiques. Patrick Achi, invité à animer un panel au nom du Président de la République, est arrivé dans la station grisonne (Davos appartient au canton suisse des Grisons) avec les principaux chantiers d' "Une Côte d'Ivoire solidaire", le programme du Président Ouattara.

Le Premier ministre sera d'autant plus à son aise que le privé auquel son gouvernement fait une place prépondérante dans le Pnb est fortement représenté à Davos. C'est de fait leur rencontre. Le forum économique de Davos est, en effet, une belle plateforme pour les pays disposant d'ambition et de programmes cohérents. Avec un schéma pragmatique tel que Vision 2030 de la Côte d'Ivoire, cette dernière y a sa place. Patrick Achi présentera les atouts de son pays, mais aussi le vaste marché que constitue le continent africain. Avec un zoom particulier sur la zone Cedeao qui représente un important marché et dans laquelle la Côte d'Ivoire joue un rôle important.

Le dimanche 22 mai 2022, les hommes d'affaires, les patrons des plus grands groupes du monde et les dirigeants des fonds d'investissement avaient déjà installé leur quartier à Davos. Ils y seront du 23 au 26 mai. Durant quatre jours, ils échangeront, penseront à l'avenir économique du monde et passeront des contrats. Ils s'intéresseront aux économies viables, aux nations justifiant d'une croissance attractive telles que la Côte d'Ivoire.

Durant son séjour suisse, Patrick Achi aura plusieurs audiences au cours desquelles il s'emploiera à convaincre ses invités de marque de tout l'intérêt à investir en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a déjà plusieurs rencontres B to B avec les patrons d'importantes structures telles que le Fonds souverain du Qatar (QIA) ou le fondateur et président exécutif du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Après la Suisse, Patrick Achi se rendra à Paris pour l'édition 2022 de la semaine africaine de l'Unesco placée sous le haut patronage du Président ivoirien, Alassane Ouattara.