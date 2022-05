Cote d'Ivoire: Jean Luc Assi - "La COP 15 a repositionné notre pays dans la diplomatie environnementale"

interview

Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions après cette première expérience de la Côte d'Ivoire à organiser la Cop 15 ?

La 15e Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification ou Cop15 a été un succès, en termes d'organisation pour la Côte d'Ivoire. Elle a enregistré la participation de près de 7 000 personnes dont 3 000 visiteurs d'ailleurs et le reste, des Ivoiriens résidents, issues du monde politique, de la recherche scientifique, d'Organisations non gouvernementales, de la société civile, du secteur privé, de paysans, d'agriculteurs, de bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, etc. Reconnaissant qu'aucune œuvre humaine ne soit parfaite, je tiens néanmoins à féliciter le Comité d'organisation et tous les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu notre pays à tenir et relever ce challenge. La Cop 15 a, ainsi, repositionné la Côte d'Ivoire dans la diplomatie environnementale.

Legacy Program était très attendu à cette rencontre avec la mobilisation des ressources pour la restauration des terres. Que devons-nous retenir de l'Initiative d'Abidjan?

Le Legacy Program ou Initiative d'Abidjan vise à définir une nouvelle trajectoire de développement basée sur la promotion d'une agriculture résiliente, productive et capable de répondre aux enjeux de durabilité, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de lutte contre la pauvreté et d'accès équitable aux ressources ; quel que soit le genre. Dans le cadre du Sommet des Chefs d'État et de gouvernement organisé, en marge de cette Cop15, à son initiative, le Président de la République, Alassane Ouattara, a lancé ce Programme. Grâce à son leadership, le Legacy Program a été approuvé et adopté par les Chefs d'État, le 9 mai 2022 ; ouvrant ainsi la voie à des promesses de financement des bailleurs de fonds pour un montant total de 2,3 milliards Usd. Ce Programme a été structuré autour des composantes suivantes : lutter contre la déforestation et restaurer les forêts et paysages dégradés par l'agriculture ; amorcer une intensification durable des cultures vivrières, gage d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle ; rendre les chaînes de valeur existantes plus durables et sans déforestation ; identifier les nouvelles chaînes de valeur de l'avenir.

Comment comptez-vous amener le secteur privé à jouer véritablement son rôle dans la restauration des terres ?

L'un des axes majeurs de l'agenda officiel de la Cop 15 a été de créer les conditions visant l'implication du secteur privé dans les différentes activités. Le mercredi 11 mai 2022, cela s'est matérialisé par le " Green Business Forum ", une activité qui a souligné le rôle clé du secteur privé dans le développement et la mise en œuvre d'innovations durables pour protéger et réhabiliter les terres. Je continue pour dire que les enjeux liés à la restauration des sols sont immenses tant pour le public que pour le privé.

En prenant l'exemple d'une entreprise qui évolue dans l'agroforesterie, elle a tout intérêt à ce que le sol de ses plantations reste toujours fertile, mais comment ?

En face de cette entreprise, il y a un acteur qui vend des solutions et services dédiés et qui a besoin d'accroître son chiffre d'affaires. C'est à travers un partage d'expériences sur tous les contours de la thématique " restauration des terres, innovations durables et résilience du secteur privé " que ce forum a réuni des multinationales et de grands groupes.

La Journée internationale de la biodiversité s'annonce alors que les rideaux se ferment sur la Cop15. En quoi les résolutions de cette Cop pourraient-elles contribuer à la sauvegarde de la biodiversité dans le monde en général et en Côte d'Ivoire, en particulier ?

Au sommet de Rio de 1992, trois conventions ont vu le jour. Ce sont la Convention sur la diversité biologique (Cdb), la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (Unccd/Cnuld).

Ces Conventions ont pour but d'assurer la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le juste partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Un objectif global les lie au-delà du champ d'action spécifique de chacune d'elle. Partant de là, je puis dire que la contribution de la Cop 15 à la sauvegarde de la biodiversité est immense. Les résolutions sont centrées sur la restauration des sols et leur gestion durable, à travers les bonnes pratiques culturales, l'agroforesterie et le développement d'une agriculture intelligente face au climat.

Par exemple, le Legacy Program intègre dans sa mise en œuvre la conservation de la biodiversité. Il est important pour tous de savoir que la santé de l'Homme est intimement liée à celle de la planète. Et si nous voulons construire un avenir plus juste, plus vert et plus sain, nous devons prendre soin de notre planète comme pour notre santé personnelle.

La désertification et la sécheresse touchent 60% du territoire national. Comment la Côte d'Ivoire compte-t-elle faire face à ces défis environnementaux ?

La perte de la biodiversité, la dégradation des terres, la désertification, les changements climatiques et la pollution sont les grands défis environnementaux qui ont un impact sur notre santé et celle de nos écosystèmes. Ils doivent tous être abordés de manière intégrée et complémentaire. Car, notre survie, nos projets de développement socioéconomique sont directement liés à ces questions environnementales. Alors, posons tous des actions de sauvegarde, de restauration et de protection.