Sénégal: Dr Honoris Causa Decerne à Valerie Pecresse par l'UCAD - Le Collectif de soutien à Gana Gueye demande le retrait du titre

Après son refus de participer à la promotion de la cause LBGT+ ", le Collectif de soutien à Idrissa Gana Gueye, demande au Chef de l'Etat, Macky Sall, de retirer à Mme Valérie Pecresse le titre de Docteur Honoris Causa qu'il lui a décerné par décret n°2011-22 du 11 janvier 2011 et reçu par la lauréate le vendredi 6 mars 2015.

Dans un communiqué, le Collectif a vigoureusement dénoncé l'appel de Mme Valérie Pécresse invitant les autorités de son pays à " prendre des sanctions contre Idrissa Gana Gueye, suite à son refus de participer à la promotion de la cause LBGT+ ". Un appel qui dénote " manifestement son manque de respect à la différence et de tolérance ".

En outres, ses propos, " qui contrevient aux valeurs fondamentales fondatrices de toute université en tant qu'espace de création et de production de connaissances scientifiques, indépendant des dogmes et des pouvoirs ", s'assimilent plutôt à " une oppression de la liberté religieuse et celle de conscience qui souillent la noblesse et la grandeur des valeurs sur la base desquelles les universités décernent une distinction aussi honorifique que celui de Docteur Honoris Causa ".

Par conséquent, il exige " le retrait, pur et simple de cette distinction " pour a bonne et simple raison qu'elle " ne mérite plus, de ce fait, d'arborer ni de se prévaloir des insignes et du diplôme de Honoris Causa que l'Ucad lui a décerné ". A cet effet, " la pétition qui a atteint 50 mille signatures sera remise aux autorités universitaires pour enclencher, sans délai, le processus menant au retrait du titre ". Enfin, le peuple sénégalais, " qui ne peut se permette que l'on jette en pâture un digne fils du pays " lui a exprimé son " soutien, total et indéfectible", conclut la source.