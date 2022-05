Congo-Kinshasa: Un caricaturiste congolais ajoute une voix satirique à la campagne contre la destruction de la forêt tropicale de son pays

communiqué de presse

L'artiste congolais Yves Kulondwa a publié une série de dessins satiriques sur la gestion par son pays de la forêt du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde.

Lancé à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité sur le compte Instagram de Greenpeace Afrique, le travail de Kulondwa rejoint la campagne contre un " cirque de corruption et de crimes environnementaux ", qui a longtemps caractérisé le secteur forestier en République Démocratique du Congo et confirmé dans un récent audit officiel du secteur congolais de l'exploitation forestière industrielle.

Né à Bukavu en juillet 1991, Yves Kulondwa est le deuxième d'une famille de six. Il fait très tôt ses premiers pas dans le dessin et obtient son tout premier prix provincial de la meilleure bande dessinée toutes catégories à l'âge de 13 ans au concours organisé par l'ABBUK (Association des bédéistes de Bukavu), alors coordonné par le très connu Séraphin Kajibwami.

" Il est effrayant de voir avec quelle légèreté les autorités en charge de la gestion de l'environnement s'amusent à jouer avec un secteur dont dépendent l'avenir et la vie de millions de personnes. Je suis convaincu que la forêt tropicale du Congo peut générer beaucoup plus de revenus en étant préservée qu'en étant exploitée." déclare Yves Kulondwa.

La situation actuelle du secteur forestier en RDC illustrée par l'artiste n'a pas loupé les grandes lignes. De la COP26 au rapport de l'audit des concessions forestières industrielles par l'Inspection Générale des Finances, chaque épisode de ce cirque de corruption et d'illégalités fut relaté par des caricatures des dirigeants de ce secteur, dégageant des messages touchant les sources de ces problèmes.

" Avec toute la gangrène qu'expose cet audit, c'est de la folie de lever le moratoire sur les nouveaux titres forestiers, et pourtant c'est ce que la RDC et ses bailleurs s'apprêtent à faire. Ce qu'il nous faut est un plan de protection permanente des forêts, c'est vital pour des milliers de communautés locales et des peuples autochtones ", a déclaré Irène Wabiwa Betoko, cheffe de campagne forêt pour Greenpeace Afrique.

Rappelons qu'à la publication du rapport de l'audit de l'IGF, les inspecteurs des finances fustigent le " laxisme coupable " du Ministère de l'Environnement et Développement Durable dans l'octroi et la gestion des concessions forestières et déplorent le " chaos qui arrange " ses responsables dans le secteur forestier en République Démocratique du Congo.

Greenpeace Afrique encourage d'autres jeunes congolais, qui comme Yves ont un tel amour pour la forêt, à utiliser leurs compétences pour dénoncer sa destruction.