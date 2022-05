Congo-Kinshasa: Dimanche 26 juin 2022 - Grand Bandundu - Dr Jean-Paul Moka appelle à une messe d'unité spirituelle et ancestrale

Au-delà de nos différences, nous sommes avant tout frère de sang! Nous avons une riche histoire qui commence bien avant la venue des premiers explorateurs portugais sur nos terres.

Nous avons toujours été un peuple intelligent, travailleur, spirituel et accueillant. Cependant, nous avons aussi toujours été divisés même pour des broutilles. Il est maintenant temps d'honorer notre histoire, nos origines ancestrales mais aussi notre spiritualité et notre fraternité.

Tout ne peut se résumer aux luttes politiques car notre lien ancestral est avant tout spirituel. Cet appel n'a aucune intention politique mais il aura des implications politiques non voulues, simplement parce que notre pays riche en matière grise et spirituelle s'est dégradé, au point de croire que tout tourne autour de la politique en oubliant la GRANDE FAMILLE.

Les vieux Antoine Gizenga, Mungul, Nsinga Udjuu, Takizal ainsi que le Cardinal Monsengwo auraient certainement soutenu une telle initiative.

Mettons nos différences de côté, célébrons plutôt ce qui nous unit et nous rend fort en honorant notre identité culturelle, sans gêner qui que ce soit. En effet, en affirmant notre identité originelle, nous ne nions pas notre Congolité. Nous sommes et demeurons congolais et sommes fiers de l'être aussi.

Je lance un appel à tous les leaders d'opinion de notre province du grand Bandundu, à se pardonner les uns et les autres, afin de laisser à nos enfants une terre unie et fière de ses racines. Seule l'unité nous apportera la vraie paix et la vraie prospérité. Nous lancerons le signal à nos aïeux que nous avons enfin compris notre force et notre destinée dans un Congo uni et prospère.

Une messe d'unité regroupant neufs confessions religieuses monothéistes de la RDC sera organisée en date du dimanche 26 juin à Bandundu ville. Elle n'exclut aucun congolais qui désire y être et qui aime le Bandundu.

Dr Jean-Paul Moka Ngolo Mpati

Fils du Batonnier Guy-Barthémemy Moka Ngolo et Madame MUILA-MILIE

Bandundois

Caire, Egypte

Pour tout renseignement, veuillez contacter Me Juaire Nsini +243812641747