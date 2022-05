Congo-Kinshasa: Paix, réconciliation et développement - Les Katangais répondent à l'appel de Félix Tshisekedi !

Kabila, Katumbi et tant d'autres dignes fils du Katanga étaient tous hier au rendez-vous fixé à la grande cathédrale de Lubumbashi, pour sceller cette réconciliation qui, en réalité, n'est que la suite logique du Forum de paix que Félix Tshisekedi a organisé autour de la Table Ronde tenue dernièrement au Haut-Katanga.

Visiblement, cette réconciliation entre frères et sœurs du Katanga s'inscrit dans la dynamique d'apaisement lancée par Félix Tshisekedi qui, depuis plusieurs mois, appelle à l'Union Sacrée de la Nation pour la cohabitation pacifique et la mobilisation de toutes les énergies positives en vue de la reconstruction de la RD. Congo. Déjà, dès son entrée fonction, le 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo signa le retour de Moïse Katumbi Chapwe en RD Congo contre le gré du PPRD et Joseph Kabila qui, eux, l'avaient plutôt contraint à l'exil, rappelle-t-on.

Hier, en effet, Kabila et Katumbi, après de longs mois de séparation, se sont salués publiquement sous une salve d'applaudissements de tous les participants à la messe.

Ainsi, Mgr Fulgence Muteba Mugalu, Archevêque métropolitain de Lubumbashi, aura-t-il réussi, lui et les autres Evêques de l'ex-Katanga, à matérialiser ce vœu maintes fois exprimé par le Président Félix Tshisekedi, en jouant, à la fois, au témoin et à l'artisan de cette œuvre de réconciliation qui, enfin, obtient ses premiers fruits.

Selon des témoins interrogés sur place, ce moment-là, celui de voir les frères et sœurs considérés qui se considéraient comme des ennemis hier et qui, aujourd'hui, acceptent de regarder dans la même direction, en fumant le calumet de la paix, sont devenus rares dans l'histoire.

D'ailleurs, nombreux sont ceux qui pensent que ce geste qui traduit pratiquement la transcendance des intérêts égoïstes et politiques et la volonté de promouvoir "le vouloir vivre ensemble", doit, normalement, contribuer, de manière pérenne, à la restauration de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire de la RD. Congo.

L'exemple Katangais aidant, il va de soi que les autres Provinces qui constituent encore jusqu'aujourd'hui le ventre mou de la bouillabaisse, tel qu'en Ituri et dans le Nord-Kivu, puissent, par conséquent, s'en inspirer.