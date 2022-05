Madagascar: Concert - Mashmanjaka et Hazavagna Band, puissant et hautement technique

Il fallait être présent à la Teinturerie Ampasanimalo et à Le Garage Antsahavola durant la nuit du vendredi et samedi pour assister à l'un des meilleurs concerts du week-end. Mashmanjaka et Hazavagna Band avec tous les honneurs.

Avec une guitare électrique, une batterie, une basse, un saxophone et un chanteur, la musique de Mashmanjaka et Hazavagna Band donne l'impression d'une force tranquille. Parmi les portes-fanions de la musique urbaine malgache, le groupe a enflammé le public et la scène de la Teinturerie Ampasanimalo vendredi soir.

Avant de remettre ça la nuit même, avec la même matrice et vitalité scéniques, à Le Garage à Antsahavola. Dès lors, il fallait s'accrocher jusqu'à 2h du matin pour ne laisser rien échapper de ce marathon musical d'une des meilleures formations du moment. Parce qu'Hazavagna Band mérite un tel honneur. Ce ne sera pas le public suiveur d'une scène à l'autre qui va le démentir.

Mashamanjaka au micro, Ranto à la guitare, Ralph au saxophone, Cédrick à la batterie et Tsila à la basse. Leur osmose est loin d'être l'exercice habituel et prévisible de remplissage des vides, souvent soutenus par une prolifération d'accords désorientant rapidement le mélomane non averti. Celle d'Hazavagna Band laisse des espaces, des espaces verts où le public prend ses aises.

Si la musicalité, d'une facture technique suscitant le respect, est reposant, Mashmanjaka y injecte une force vocale maîtrisée. Rappelant que le groupe est avant tout un message. Celui de la fraternité, de la paix, de l'égalité, de la liberté et de la justice. Et aussi un cri d'espoir pour un Madagascar retrouvé, digne et apaisé de ses blessures.

La formation est hors des plates-bandes des moralisateurs ou des donneurs de leçon de patriotisme. Sur " Never give up ", entrant sur une mélancolique mélodie au saxophone et qui s'étire en rythmique reggae aérien. Mashmanjaka appelle à ne jamais baisser les bras. Condition sine qua non de survie aux temps actuels.

Le public de la Teinturerie acquiesce. Devant la piste, un groupe dandine, emporté par cette ivresse polyphonique. " Hazavagna " et " Lova ", un morceau tonitruant et d'autres, ont scellé ce voyage d'une nuit de La Teinturerie à Le Garage avec Mashmanjaka et Hazavagna Band. À réitérer dans les plus brefs délais.