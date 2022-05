Madagascar: Coopération régionale - Vers un co-développement entre entreprises malgaches et réunionnaises

Des rencontres d'affaires ont été organisées par le Club Export Réunion la semaine dernière à l'hôtel Radisson Blue.

La délégation a rencontré des entreprises de différents secteurs, dont entre autres, l'agroalimentaire, la ville durable (bâtiment, énergies renouvelables), l'environnement (traitement des déchets), l'artisanat, le numérique, l'industrie textile. Ces rencontres, qui ont eu lieu lors de rendez-vous institutionnels ou BtoB, ont permis à chacun de présenter son entreprise et d'entrevoir les besoins des entreprises malgaches, concentrés notamment au niveau de l'expertise et de la formation.

Besoins identifiés. " Les chefs d'entreprise de la délégation repartent ainsi avec des contacts et des perspectives de co-développement pour contribuer à la coopération régionale entre les institutions malgaches et réunionnaises ", a évoqué le Secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, M. Tahiry Ratsimandao, en évoquant les besoins identifiés pour les chantiers à venir et en invitant les entreprises réunionnaises à y participer. Il faut savoir que diverses thématiques ont été abordées dans le cadre de ces rencontres d'affaires. Des partenaires économiques comme la BAD et l'EDBM y ont fait des interventions visant à identifier des secteurs qui ont besoin d'expertise et de formation, tels que l'agroalimentaire, les énergies, le bâti-tropical et l'économie circulaire.

Atout. Il est à rappeler que depuis la création du Club Export Réunion, il y a 24 ans, au moins 16 délégations de chefs d'entreprise réunionnais se sont rendues à Madagascar, afin de rencontrer les chefs d'entreprise locaux et d'échanger sur les perspectives en termes de co-développement. " Notre proximité et la réouverture des liaisons aériennes entre nos deux îles sont un atout pour intensifier la coopération régionale et réfléchir de manière commune aux perspectives de co-développement ", selon François Mandroux, vice-président du Club Export Réunion.