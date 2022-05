Madagascar: Plan de circulation - Place à la pagaille à Ambohijatovo et Andohan'Analakely

L'application du nouveau plan de circulation à Ambohijatovo et Andohan'Analakely a créé des bouchons un dimanche durant lequel la circulation est d'habitude fluide. Les usagers qui empruntent cet axe devront faire preuve de patience le temps de s'accommoder à ce nouveau plan.

"La circulation est plutôt modérée même si l'on est dimanche". Une phrase d'un usager de la circulation tananarivienne qui résume sa première impression quant à l'application du nouveau plan de circulation à Ambohijatovo et Andohan'Analakely. Mis en application hier, ce nouveau plan devrait désormais régir la circulation dans cette partie de la ville des Mille et dont l'application aura des conséquences certaines sur tous les points d'entrée en centre-ville et dans les quartiers administratifs comme Anosy, Mahamasina et surtout Antaninarenina. Et les réactions des usagers divergent d'un individu à l'autre. "Cela ne va rien changer car au lieu de résoudre le problème à la source, on déplace juste le point noir qui était situé au carrefour d'Andohan'Analakely au nouveau rond point près de l'agence BNI.

On rallonge juste le trajet des véhicules pour leur donner l'impression d'une circulation plus ou moins fluide mais au final le même problème va rester", nous confie Ndrina, chauffeur de taxi à Antananarivo-ville. Point de vue partagé par Hervé, un autre chauffeur de taxi qui note que "cette solution proposée sera identique à celle de l'axe Antanimena-Ankorondrano. Il suffit juste d'observer le désordre qu'il y a là-bas lors des heures de pointe pour s'apercevoir qu'au lieu de résoudre les problèmes, ce changement ne fera que les aggraver". D'autres usagers ne partagent pas ces points de vue. Noro, une mère de famille qui emprunte quotidiennement cet axe nous confie que "c'est une bonne initiative et j'en félicite la Commune urbaine d'Antananarivo.

À mon avis, comme le nouveau plan de circulation mis en place sur l'axe Antanimena-Ankorondrano, celui d'Ambohijatovo et Andohan'Analakely va nous permettre d'économiser quelques minutes en termes de durée de trajet. Ce qui compte beaucoup à la longue". Gap. Pour en revenir à la situation qui prévalait hier, la circulation qui est habituellement fluide le dimanche fait place à des embouteillages modérés. Ce qui était causé par une appropriation difficile du changement opéré par la Commune urbaine d'Antananarivo. Des "récalcitrants" comme Ndrina, le taximan, déplore un manque de communication autour du changement de la part de la Commune urbaine d'Antananarivo. "Jusqu'à vendredi dernier, je n'étais pas au courant du changement à appliquer en matière de plan de circulation sur cet axe. Je suis pourtant les informations à la radio et à la télévision.

Ce n'est qu'hier que j'ai appris auprès des autres conducteurs de taxi qu'il y aurait ce changement", se justifie notre source. Avant d'interpeller : "comment la Commune urbaine pense-t-elle que les usagers de la circulation vont rapidement s'habituer à ce changement, si de leur côté ils ne font pas suffisamment d'efforts pour sensibiliser la population". Pour les personnes comme Ndrina et Hervé, ce nouveau plan ne va pas changer grand chose si ce n'est que le point noir où est localisé la source des embouteillages.

Pour d'autres, la Commune urbaine a bien fait d'apporter ce changement. Ce qui est sûr, c'est que d'ici une appropriation commune des usagers de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire, ce sera la pagaille comme c'est le cas sur l'axe Antanimena-Ankorondrano et les embouteillages vont empirer.