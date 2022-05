Madagascar: Ambatovy - Octroi de bourses d'études

Le partenariat entre le MEN et Ambatovy concernant le programme d'octroi de bourses d'études, a été scellé vendredi dernier.

La compagnie minière Ambatovy va octroyer des bourses d'études aux jeunes filles du niveau collège dans ses zones d'implantation, c'est-à-dire dans les districts de Moramanga, Toamasina I et II, et Brickaville. Ces bourses d'études seront attribuées aux jeunes filles méritantes et issues de familles vulnérables pour leur permettre de poursuivre leurs études secondaires après l'obtention du Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE). La convention de partenariat vient d'être signée entre Ambatovy et le ministère de l'Education nationale (MEN) pour la concrétisation de ce programme.

La convention en question couvre une période de quatre ans et définit les modalités de collaboration entre le MEN et Ambatovy dans le cadre de ce programme d'octroi de bourses d'études. Un comité d'attribution de bourses d'études sera mis en place et se chargera du dépouillement des demandes de bourses, ainsi que de la sélection des élèves éligibles au programme suivant les critères prédéfinis. Ambatovy de souligner alors la promotion de l'éducation pour tous parmi ses axes de priorité, conformément à ses engagements sociaux dans la mise en place du développement durable dans les régions concernées par ses activités.

Philippe Beaulne, vice-président en charge du Développement durable d'Ambatovy, et la ministre de l'Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, ont procédé, vendredi dernier, 20 mai 2022, à la signature de la convention de partenariat concernant ce programme d'octroi de bourses d'études.