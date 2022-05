Madagascar: Andry Rajoelina répond à l'opposition - " L'homme politique pense aux élections, l'homme d'Etat pense à la génération future "

Offensive politique plutôt réussie. Un an jour pour jour après avoir annoncé ses " velirano " dans la capitale de la région Ihorombe, le président Andry Rajoelina revient... en force en inaugurant plusieurs " zava-bita " à Ihosy.

Ladite région dispose désormais d'une EPP manara-penitra d'une capacité d'accueil de 800 élèves, d'un nouveau bureau de la Direction régionale de la Population et de la Promotion féminine, d'un centre d'incubation pour l'entrepreneuriat culturel et l´industrie créative, ainsi que d'un nouveau stade manara-penitra avec gazon synthétique. L'année dernière, le Chef de l'Etat s'était déjà rendu dans cette localité pour inaugurer le bureau de la Direction régionale de la Sécurité publique et d'un centre de traitement d'eau destiné à améliorer l'accès à l'eau potable au profit de 13 fokontany. Ayant marqué son mi-mandat à l'époque, Andry Rajoelina a annoncé que les deux ans et demi restants seraient axés sur la réalisation des " velirano ". Durant le déplacement de ce weekend, il a tenu à le confirmer.

Velirano. Mais ce déplacement a surtout été marqué par des messages politiques adressés à ses partisans, mais aussi à ses détracteurs. " L'homme politique pense aux élections tandis que l'homme d'Etat pense aux générations futures " , a-t-il déclaré. Une pique lancée à l'encontre de l'ancien président Marc Ravalomanana et des membres de l'opposition qui multiplient les descentes sur le terrain en vue de la présidentielle de 2023, et qui oeuvrent et manoeuvrent actuellement pour réclamer entre autres, la révision de la liste électorale, et la restructuration de la CENI.

" Les dirigeants doivent connaître la souffrance de la population et les difficultés vécues quotidiennement par la jeunesse " , a martelé Andry Rajoelina qui réitère que sa priorité du moment c'est de résoudre ces problèmes et d'apporter le développement au niveau de tous les districts. " Certains politiciens ne pensent qu'à la lutte pour le seza " , a-t-il déclaré. Il, c'est le numéro Un du TGV qui a aussi profité de cette occasion pour évoquer son " velirano " relatif à la réhabilitation de la RN13. Andry Rajoelina de confirmer que les travaux sur la portion de route Ambovombe - Fort Dauphin débuteront d'ici la fin du mois ou au début du mois de juin. Les travaux débuteront le 13 juillet au plus tard. Avec l'avis de non-objection que la Banque européenne d'investissement a émis la semaine dernière, ce projet peut désormais commencer. Il ne reste plus pour les responsables qu'à peaufiner les dernières étapes de la procédure de déblocage du financement.

" Nombreux ont fait la promesse de réhabiliter cette RN13 mais c'est nous qui allons la réaliser, c'est nous qui allons débuter les travaux et c'est nous qui les finirons " , souligne-t-il, avant de laisser entendre au passage que le lancement des travaux de la RN13 se fera en grande pompe. Avec la réhabilitation de la RN44 et la RN5 reliant Ambilobe à Vohémar, Andry Rajoelina entend marquer l'histoire en réalisant ces routes inaccessibles depuis plusieurs dizaines d'années. Il a aussi évoqué lors de cette descente à Ihosy, le coup d'envoi avant la fin de cette année du tronçon Ihosy - Betroka qui sera financé par les fonds propres de l'Etat malagasy, mais aussi de la RN10 qui traverse 6 districts dans le Sud.

Stade manara-penitra. Inaugurée le 2 janvier 1900, l'École Primaire Publique d'Ihosy Centre I faisait l'objet d'une rénovation globale et fait désormais peau neuve. Le nouvel établissement d'une capacité d'accueil de 800 élèves dispose d'une classe préscolaire, et a été doté d'équipements et des classes intégrées pour accueillir des enfants en situation de handicap. C'est le seul établissement de ce genre dans le Ihorombe. Outre les 12 salles de classe, l'école compte aussi une salle informatique, une bibliothèque et une cantine scolaire.

Le président Andry Rajoelina a aussi inauguré le nouveau bureau de la Direction régionale du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion féminine à Ihosy. C'est aussi un projet financé entièrement par les fonds propres de l'Etat. " Ce genre de projet démontre la volonté du pouvoir de mettre en place une Administration publique proche de la population " , a annoncé le Chef de l'Etat qui encourage la ministre de tutelle à promouvoir le soutien aux femmes et aux associations féminines. Il a aussi inauguré la route en pavé longeant le lycée Saint Pierre Chanel à Andrefantsena Ihosy. Le ministère de la Culture et de la Communication était aussi à l'honneur avec l'inauguration du Centre d'incubation en entrepreneuriat culturel et industrie créative dans la commune d'Ankily.

Ce centre va prodiguer des formations en gestion de projets, la création d'entreprise et la gestion financière aux jeunes souhaitant investir dans le domaine artistique et l'industrie culturelle. Il s'agit du troisième centre de ce genre après ceux de Tana et Tamatave. À entendre la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, six autres centres d'incubation sont en cours de construction à travers le pays. Andry Rajoelina a aussi procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de la Maison de la Communication et de la Culture d'Ihosy. Il a clôturé la journée de samedi par une rencontre avec la population locale lors de l'inauguration du nouveau stade manara-penitra d'Ihosy. La construction de ce stade est une promesse qu'il a faite à l'endroit des jeunes de la région Ihorombe lors de son passage dans cette localité l'année dernière.

Hier, le président Rajoelina a assisté au culte d'inauguration de l'Eglise FLM Fanantenana Tanakaompania Ihosy. La rénovation de cette église, créée il y a 30 ans, figure parmi les promesses qu'Andry Rajoelina a faites aux fidèles FLM durant la campagne électorale et dont il a renouvelé le 5 mai 2021 lors de son passage. Le Chef de l'Etat a financé non seulement la construction de l'église, mais aussi tous les équipements et le matériel de sonorisation à l'intérieur, ainsi que la cloche. Il a également promis de rénover la toiture de la cathédrale d'Ihosy. Une sorte de clin d'œil lancé à l'endroit des fidèles FLM. En tout cas, pour cette descente dans l'Ihorombe, on peut évoquer une offensive politique plutôt réussie.