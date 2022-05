Namibie: Tennis / Circuit Mondial Juniors U18 grade 4 - Doublé de Dune Pelasoa en Namibie

Elle a tout raflé sur le tableau féminin en totalisant 4 trophées au tournoi grade 5 et 4 en Namibie.

Un hold-up parfait. Après un très beau doublé lors du tournoi grade 5, Dune Pelasoa Vaissaud a une fois de plus frappé fort au circuit mondial juniors U18 grade 4, à Windhoek en Namibie, qui a pris fin samedi. La Malgacho-Française, âgée de 15 ans, tête de série numéro un, a fait respecter la hiérarchie en terre namibienne. Elle a réalisé le doublé en soulevant le trophée en simple et en double filles du grade 4, d'un niveau plus élevé. Une consécration des efforts et du travail fournis par la championne et sa régularité dans les tournois. En double, elle a été associée à la Sud-Africaine Tayla Wilmot. Le duo s'est offert le titre.

Revanche. Dans le tournoi du simple, Dune Pelasoa a été exemptée du premier tour. Elle n'a pas tremblé face à la Sud-Africaine Annika Kleinhans au second round en deux sets, 6-0 et 6-0. En quart de finale, Dune a éliminé sans trop forcer la Sud-Africaine Sophia Fuller. En demi-finale, elle a tenu sa revanche en s'offrant la Sud-Africaine Tayla Wilmot en deux sets, 6-2 et 6-4. C'est cette Sud-Africaine qui l'a ensuite éliminée au stade des quarts de finale du circuit grade 4 à Gaborone Botswana au début de la tournée, au mois d'avril. Tayla, 282e mondial fait partie des joueuses les mieux classées ayant participé au tournoi de la Namibie. En finale samedi, Dune s'est imposée face à la Sud-Africaine Célina Joseph en deux sets, 6-4 et 6-1.

" C'était difficile, surtout qu'il y a eu beaucoup de beaux joueurs. J'essaie de jouer mon jeu, je me sens bien et je profite des matchs ", a-t-elle confié sur le micro de la chaîne NBC. Cette victoire à Windhoek est le premier titre en grade 4 de Dune Pelasoa dans sa carrière. Le rideau est alors tombé au circuit mondial juniors U18 grade 5 et 4 à Windhoek en Namibie avec une nette domination de la Malgacho-Française qui a tout raflé sur le tableau féminin. Le dernier classement publié le 16 mai par l'ITF après son sacre au grade 5 place Dune au 383e rang mondial. Le classement mondial sera mis à jour aujourd'hui et Dune fera surement une remontada.