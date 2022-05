Madagascar: Tour du monde - Le plus jeune pilote de passage à Madagascar

Mack Rutherford, le plus jeune pilote continue son périple en passant par Madagascar pour aller vers les îles sœurs.

Après L'Italie, la Grèce, l'Egypte, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie, le jeune Mack Rutherford a atterri hier dans l'après-midi à l'aéroport international d'Ivato à bord de son ULM monospace. Du haut de ses 16 ans, le jeune Mack voyage en solo pour accomplir le tour du monde dont il a rêvé. " Madagascar est un magnifique pays. Je voulais prendre une route qui passe par l'Afrique parce que j'aime ce continent. Au fait, quand on choisit une route autour du monde, on choisit deux points directs et opposés l'un l'autre. Ces deux points c'est l'île Maurice et une île depuis Mexique. Pour passer vers l'île Maurice, je dois passer par Madagascar", avance-t-il. Pour faire le tour du monde, il doit passer ainsi par trente pays.

Passionné par l'aviation, il n'a pas renoncé malgré les difficultés et il continue à lever chaque défi. " Le challenge est que parfois on a un problème de visibilité. C'était le cas lorsque je passais par des déserts où il avait beaucoup de sable et la pollution comme ce qui s'est passé à Khartoum. Néanmoins, je considère tout cela comme de l'expérience", enchaine-t-il. Pendant son voyage, il a indiqué que chaque pays a sa propre particularité et il a pu interagir avec les jeunes de son âge. Le tour du monde est pour lui un moyen d'inciter les jeunes à se focaliser sur leur passion. "Je veux montrer que les jeunes font la différence. Tu ne dois pas attendre d'avoir plus de 18 ans avant de faire ce qui te passionne dans la vie", souligne-t-il.

Moments forts

Il quitte le pays ce jour et continue son périple vers l'île Maurice, puis Seychelles et Yémen, Dubaï puis, Mexique, Canada et il finit son parcours à Sofia en Bulgarie. Il a fait deux mois de voyage et deux mois pour les prochains pays. Des moments forts lui ont permis d'apprécier encore ce voyage. "J'ai beaucoup aimé voler au-dessus des airs. A Madagascar, j'ai eu la chance de voler au-dessus des eaux et des paysages magnifiques. J'ai eu l'opportunité de passer au-dessus du Serengeti au kenya avec des animaux et c'était spécial ", avance-t-il. Pour compléter son voyage, il a été surtout important pour lui d'interagir avec des jeunes en leur adressant des messages-clés. " Il faut seulement avoir le courage de suivre notre rêve. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans les pays. Pour moi, Il faut travailler beaucoup pour atteindre le rêve et c'est le message-clé que je voudrais partager aux jeunes de mon âge", poursuit-il.