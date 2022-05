Afrique: Le Togo rappelle un cadre pour Eswatini et le Cap-Vert

Pour débuter les éliminatoires de la CAN 2023, le Togo fait appel à un cadre et quelques jeunes pousses pour affronter Eswatini et le Cap Vert le mois prochain.

Lors d'une conférence de presse jeudi à Lomé, Paulo Duarte le sélectionneur des Eperviers a dévoilé une liste de 27 joueurs. Si les habitués sont bien présents (Barcola, Djene, Laba, Romao, Placca), le technicien portugais a choisi de rappeler Floyd Ayité, 34 ans qui n'était plus apparu en sélection depuis plus d'un an. Le milieu de Valenciennes (Ligue 2 française) devrait apporter son expérience à un groupe qui se reconstruit avec de jeunes joueurs.

Présents à un regroupement à Antalya (Turquie) en mars dernier, 6 joueurs U23 font la liste. Il s'agit des gardiens Steven Mensah et Youssouf Morou, seul joueur évoluant au Togo dans la liste, les défenseurs Nadir Ayeva et Steven Nador et les milieux Karim Dermane de Feyenoord et Samsondin Ouro.

Après avoir raté deux CAN consécutives (2019, 2021), le Togo ne jure que par un retour dans la plus belle des compétitions continentales en Côte d'Ivoire en 2023. Et cela débute dès le 3 juin par la réception de l'Eswatini au stade de Kegue à Lomé, avant un déplacement le 7 juin à Marrakech pour affronter le Cap Vert.

Gardiens : Malcolm Barcola (Lyon, France), Steven Mensah (Hambourg, Allemagne), Youssouf Morou (Dyto)

Défenseurs : Klousseh Agbozo (Abu Salem, Libye), Frédéric Ananou (Paderborn, Allemagne), Youssifou Atte (Legon Cities, Ghana), Nadir Ayeva (Orebro Syrianska, Suède), Loïc Bessile (Charleroi, Belgique), Kennedy Boateng (Santa Clara, Portugal), Dakonam Djene (Getafe, Espagne), Emmanuel Hackman (Gil Vicente, Portugal), Steven Nador (Spal, Italie),

Milieux : Franco Atchou (Erbil, Iraq), Samuel Asamoah (U Craoiva, Roumanie), Floyd Ayité (Valenciennes, France), Karim Dermane (Feyenoord, Pays-Bas), Gnama Akate (Al Naft, Iraq), Samsondin Ouro (NS Mura, Slovenie), Alaixys Romao (Ionikos, Grèce), Marouf Tchakei (AS Vita Club, RD Congo)

Attaquants : Kevin Denkey (Cercle Brugge, Belgique), David Henen (KV Kortrijk, Belgique), Thibault Klidje (Girondins de Bordeaux, France), Kodjo Laba (Al Ain, Emirats arabes unis), Richard Nane (Hafia, Guinée), Serge Nyuiadzi (Ordabasy, Kazakhstan), Euloge Placca (Al Tadamon, Koweit)