Afrique de l'Ouest: Fistule Obstétricale, Prise en charge et réinsertion des victimes, une priorité absolue

communiqué de presse

" Je m'appelle M. Mint Med S.V. J'ai été mariée très jeune, j'avais accouché par césarienne et mon enfant n'a pas survécu malheureusement. A la suite de cet accouchement j'ai été victime d'une fistule obstétricale. Apres longue période douloureuse, j'ai suivi des recommandations qui m'ont menées chez mon médecin traitant, Dr D. à qui je suis totalement reconnaissante. L'ensemble de la prise en charge était gratuit et l'opération s'est déroulée avec beaucoup de succès et j'en rends grâce à Dieu. (A noter que la prise en charge totale est assurée par l'UNFPA Mauritanie)

Quelque temps plus tard, je me suis remariée et j'ai eu un bébé qui prématuré (6 mois et 15 jours). A sa naissance, le bébé était dans une couveuse pendant presque 1 mois et 10 jours. Sa tête était enflée (Une grosse tête il y avait à l'intérieur une substance comme de l'eau). Elle a été opérée et elle suit toujours ses traitements (analyses, scanner ... ).

La fistule obstétricale est une grave blessure subie par les femmes lors de l'accouchement. Il s'agit d'une perforation de la filière pelvi-génitale causée par un travail prolongé ou obstrué. Non traitée, elle peut entraîner des infections, des maladies, voire l'infertilité.

En Mauritanie, les victimes se comptent parmi les filles et les femmes les plus vulnérables, démunies, vivant dans les localités les plus enclavées, avec un accès très limité à des services de santé de qualité.

Dans ce cadre les efforts déployés par le gouvernement mauritanien sont énormes avec l'appui de l'UNFPA, à travers notamment la prise en charge chirurgicale et l'offre de chirurgie de réparation de femmes porteuses de fistules, l'intégration de la fistule obstétricale dans les maladies indigentes avec l'accès à la gratuité de la prise en charge, y inclus la réinsertion socioéconomique des femmes traitées et guéries de la fistule obstétricale. Mais les défis restent encore nombreux face aux cas additionnels et les impacts sur les nouvelles naissances