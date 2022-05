Gambie/Sud-Soudan: Saintfiet convoque 25 joueurs pour les matchs contre le Soudan du Sud et le Congo

Les Scorpions doivent affronter le Soudan du Sud le samedi 4 juin à Thiès, au Sénégal, avant de s'envoler pour Brazzaville où ils doivent jouer contre le Congo quatre jours plus.

La Gambie est en quête d'une deuxième qualification consécutive à la Coupe d'Afrique des nations après sa participation historique à la CAN au Cameroun.

Saintfiet qui n'a pas rappelé Alasana Manneh, Yusupha Njie et Ali Sowe dans sa dernière équipe, a convoqué Ablie Jallow et Hamza Barry blessés de longue date et absents du groupe de performance.

Barry, 27 ans, revient pour relancer sa carrière internationale après une absence de deux ans et demi en raison d'une grave blessure au genou fin 2019.

L'entraîneur belge a salué le retour en forme de son meneur de jeu qui est une excellente nouvelle dans ces éliminatoires de la CAN 2023, a-t-il dit.

"Nous sommes très heureux du retour de Hamza Barry, c'est un très bon joueur de football et oui, je pense qu'il nous a manqué lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais n'oubliez pas non plus qu'il y a aussi le retour d'Ablie Jallow", a déclaré Saintfiet à CAFOnline.

"Ablie n'était pas présent lors du quart de finale contre le Cameroun et lors des préliminaires contre le Tchad, il a également prouvé avant la CAN et pendant le tournoi qu'il était un joueur très important pour la Gambie", a rappelé le technicien belge.

Dans l'ensemble, Saintfiet a décidé d'aller en grande partie avec les mêmes joueurs que lors des matchs préliminaires contre le Tchad dont Lamin Jallow qui a été inclus dans l'équipe de 25 joueurs aux côtés de Modou Barrow, Lamin Sarr et du jeune milieu de terrain Sainey Njie.

"Oui, j'ai plusieurs joueurs qui ne sont pas disponibles et oui, il faut toujours trouver l'équilibre à plusieurs postes", a-t-il dit

"Lamin Jallow s'est avéré dans le passé être un joueur utile pour l'équipe nationale, il a fait de bons matchs et, d'accord parfois pas le niveau de performance mais il nous manque des ailiers importants et nous avons aussi besoin de son expérience", a expliqué le sélectionneur de la Gambie.

La Gambie a atteint les quarts de finale lors de sa toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Cameroun au début de cette année et l'objectif fixé est de réussir une deuxième qualification consécutive.

Le technicien belge sait que la tâche serait très difficile pour son équipe qui fera aussi face au Mali dans le groupe E.

"Nous devons gérer pour le mieux le temps que nous passerons ensemble pour jouer, pour voyager et récupérer", a dit le technicien soulignant que les attentes sont très élevées du côté des supporters.

"Ce sera aussi une campagne très risquée car nos adversaires nous connaissent et parfois nous devons faire attention à l'excès de confiance", a déclaré Saintfiet.

"Nous devons garder les pieds sur terre, nous devons nous concentrer, nous devons travailler dur et nous devons jouer tactiquement de la même manière que nous nous sommes qualifiés à la CAN 2021", a-t-il averti.

"Nous sommes toujours classés 123e et le Soudan du Sud est pour de nombreux Gambiens un adversaire facile, mais ce n'est pas parce qu'ils sont classés 161e, que ce sera facile", a-t-il insisté.

"C'était d'ailleurs notre classement au début de l'année dernière", a rappelé le technicien belge et ça ne va pas être facile.

Le Congo Brazzaville est un pays solide, 98e au classement avec 25 positions de mieux que nous, donc ce sera un adversaire coriace, a-t-il commenté.

La Gambie se rendra à Dubaï cette semaine pour un camp d'entraînement et jouera un match amical contre les Émirats arabes unis le 29 mai avant de se rendre au Sénégal pour affronter le Soudan du Sud.

"Nous avons prouvé par le passé que nous étions compétitifs dans des matchs difficiles donc j'espère que la majorité des joueurs seront aux Emirats pour préparer la préparation, puis nous nous envolerons pour Dakar", a-t-il ajouté.

"Contre le Soudan du Sud à domicile, nous essaierons de faire de notre mieux pour obtenir le maximum de points et ensuite nous attendrons avec impatience le Congo Brazzaville", a-t-il poursuivi.

"Je pense que si vous pouvez obtenir des points à l'extérieur, c'est toujours un avantage, et à domicile, vous devez gagner et à l'extérieur, vous essayez de voler des points", a-t-il dit.

"Comme je l'ai dit, ce ne sera pas facile et dans cette campagne de qualification, nous devons garder les pieds sur terre - nous n'avons pas à penser que nous sommes devenus un grand pays du football oui, nous avons terminé sixième à la CAN mais tout commence avec zéro et nous avons des adversaires de bonne qualité et respectés", a-t-il insisté.

Gardiens : Baboucarr Gaye (Rot Weiss Koblenz, Allemagne), Lamin Sarr (AFC Eskilstuna, Suéde), Modou Jobe (Black Leopards, Afrique du Sud)

Défenseurs : Omar Colley (Sampdoria, Italie), James Gomez (Horsens, Danemark), Kalifa Manneh (Taranto, Italie), Buba Sanneh (SonderjyskE, Danemark), Ibou Touray (Salford City, Angleterre), Muhammed Sanneh (Pohornie, Slovaquie), Sulayman Bojang (Skeid, Norvège)

Milieux : Sainey Njie (Dunajska Streda, Slovaquie), Yusupha Bobb (Piacenza, Italie), Sulayman Marreh (AA Gent, Belgique), Ebrima Darboe (AS Roma, Italie), Hamza Barry (LA Galaxy, USA), Mattar Ceesay (Amazulu, Afrique du Sud)

Attaquants : Musa Barrow (FC Bologna, Italie), Ablie Jallow (FC Seraing, Belgique), Buba Jobe (Norrby, Suède), Abdoulie Sanyang (Grenoble, France), Modou Barrow (Jeonbok, Corée du Sud), Assan Ceesay (FC Zürich, Suisse), Muhammed Badamosi (KV Kortrijk, Belgique), Dembo Darboe (Shakhtyor Soligorsk, Belarus), Lamin Jallow (MOL Fehervar, Hongrie)