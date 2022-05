Madagascar: Rap - " HH 4 life " à Analamaitso

Le duo fraternel Takodah & Ngah B, les princes de la musique engagée à travers leur rap. (crédits photos : Takodah & Ngah B Tsb)

Il était temps, le rap tananarivien commence à montrer de bons signes avec le concert " HH 4 life " samedi au théâtre de verdure d'Analamaitso. Dans la liste des groupes et artistes en scène, les meilleurs et les pionniers du genre.

À commencer par Da Hopp, aîné parmi les aînés. Le trio, ils sont trois pour l'instant : Jentho, Ben J et Tax, va partager la scène avec d'autres pointures. Takodah & Ngah B, des gourous de la pensée hip hop malgache et des précurseurs dans les textes engagés.

À eux deux seulement, ils peuvent déjà remplir comme il faut Analamaitso. En tout, elles seront onze formations à s'aligner ce jour. Il y aura TST Baz, Tonguenat et Bambs, Tovolah et MBL, Big Jim Da, Kodobla, Psykopasy & X Crew...

Il faut dire que ces artistes ont fait la pluie et le beau temps du rap tananarivien dans les années 90 et 2000. Il ne reste plus que les Shao Boana et sa bande à savoir, Tilahy Maboto, c, Rayz, Bemaso, 18.3... et on tient un grand festival.

Ce sera donc une fête de l'urbain, de sa musique et de ses jeunes. Si le rock, le jazz et le reggae ont été assez actifs ces derniers mois post-confinement, les inconditionnels attendaient un mouvement du rap. Le temps est donc venu.