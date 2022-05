Madagascar: Football / Play offs - Ajesaia, plus chanceux, file en finale !

Le ciel est tombé sur la tête d'un Disciples FC dominateur mais qui n'a pas, à plusieurs reprises, su concrétiser ses occasions de but.

Occasion en or. C'était samedi dans un Stadium Elgeco rempli à ras bord avec plus de la moitié d'un public venu par millier de Betafo auquel s'ajoutent les étudiants regroupés au sein de l'association Betafo Atambatry ny Fianarana Ambony (BAFIAM).

Bref, il y avait un environnement très favorable pour Disciples FC mais ce n'était pas suffisant pour décourager l'Ajesaia qui, en deux occasions nettes, a réussi à transformer une sur ce corner repris de la tête (53) par un Feno libre de tout marquage. Il y a eu ensuite un autre puissant tir cadré de Ramôdy détourné par le gardien Ando, très malheureux devant ses anciens coéquipiers.

Mando a eu une occasion en or d'égaliser (65) mais il l'a gâché en tournant autour alors qu'il avait une cage presque vide. Mais ce n'était que partie remise puisque Ando Racap monta sur un corner dévié de sa tête.

Du gâchis fort heureusement sauvé par ce déboulé à l'aile de Ando Kely durant les arrêts de jeu (90+2) et qui s'écroula dans la surface sur une faute évidente de deux défenseurs de l'Ajesaia.

Tendry se chargea de tirer le penalty avec brio en prenant le gardien à contre pied. Andofetra Rakotojaona, l'arbitre du match auteur d'une belle prestation, procéda à la séance de tirs au but. Une roulette russe qui s'est révélée fatale pour Disciples pourtant bien parti après avoir marqué les quatre premiers tirs par Dahery, Ando, Raicardo et Tendry alors que le second tir de l'Ajesaia fut détourné par Ando.

Une tête d'enterrement. Malheureusement, Tantely rata le sien. Ironie du sport, il s'agit pourtant du seul joueur de Disciples à avoir été appelé chez les Barea A.

Si Eric Dadamanga transforma le sixième tir pour entretenir le suspense puisqu'en face l'Ajesaia alignait les tirs victorieux, Anjara Kanté enleva tout l'espoir de Betafo en tirant sur la transversale.

Et si l'Ajesaia a fêté avec euphorie cette qualification, arrachée dans la douleur, en finale de ce Pro League, les supporters de Disciples FC, avec plusieurs Sprinters de location, sont rentrés avec une tête d'enterrement. Logique car ils avaient mis tout leur espoir et leurs convictions de voir enfin un club du terroir disputer une finale nationale. Avec cette quasi certitude comme quoi rien ne pouvait plus arrêter les protégés du président Rija Andriamiariniriantsoa. Mais le sort en a décidé autrement. À la prochaine coupe de Madagascar peut-être même si certains fans du club, des inconditionnels pour la plupart, exigent de procéder bien avant à un sérieux lifting non seulement au niveau des vétérans de la CNaPS mais même jusqu'à l'encadrement. Que voulez-vous, on dit souvent qu'il faut souffrir pour être belle.