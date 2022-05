Madagascar: BNI Madagascar - Le TJE à Christina Razanamaholy et Voahangy Andrianarilala

Participants de toujours à la Foire Internationale de Madagascar, la BNI Madagascar a profité de l'événement pour remettre le Trophée du Jeune Entrepreneur à ses deux lauréates.

Christina Razanamaholy est la Directrice générale de BEAM SARL, une entreprise spécialisée dans les travaux de matériaux en bois et en mélamine mais aussi dans la production, la distribution et la vulgarisation de plants de Paulownia et autres espèces in vitro. Voahangy Nirinasoa Volahanitra est, quant à elle, gérante de MADASALANITRA qui se spécialise dans la création de sacs et paniers tendance avec la marque VEGAN BAGS MADA. Ce sont les lauréates respectives du TJE Croissance Plus et de TJA Startup édition 2021. Et elles ne sont pas les seules.

Projets innovants

Deux femmes d'affaires qui se sont présentées au concours du Trophée du Jeune Entrepreneur avec des projets innovants dont les tenants et aboutissants ont convaincu le jury - composé du staff de BNI Madagascar, du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, de l'EDBM et du secteur privé dont un ancien TJE lauréat du TJE. Des performances récompensées bien évidemment puisque les gagnantes du concours ont décroché chacune un prêt à taux zéro octroyé par BNI Madagascar.

" Le prêt à taux zéro nous permettra d'acheter des matériels comme des hottes, une autoclave, et autres pour augmenter la capacité de production in vitro des plants de Paulownia à travers le pays " a réagi Christina Razanamaholy. " Nos clients actuels sont les entreprises, les ONG et l'Etat par rapport à la politique de reforestation du pays, plusieurs particuliers investissent également dans ces plants pour les revendre quand ils seront matures, après 5 à 6 ans, à BEAM Sarl qui travaille dans la menuiserie et l'ébénisterie ", a-t-elle ajouté.

Pour Voahangy Nirianasoa Volahanitra Andrianarilala, avec le prêt à taux zéro en tant que lauréate STARTUP TJE, la prochaine étape, sera l'acquisition de machines d'outils plus performants afin de réaliser une finition impeccable des fermetures et anses, elle entend également se procurer des piqueuses et surjeteuses professionnelles pour améliorer sa performance.

Forte conviction

Partenaire du TJE, NextA a également offert aux lauréats, une période d'incubation et d'accompagnement de 3 mois au sein de l'incubateur incluant un espace de travail, des formations, du mentoring, et un réseautage pour une valeur totale de 6 000 000 d'ariary. Enfin, Telma, a donné un Power box 4G avec Telma Net de 100 Giga par mois pendant un mois. Il est à noter que la 2e place TJE Startup a été attribuée à COTI COTA, la cagnotte en ligne malgache et africaine a droit à une période d'incubation-accompagnement de 2 mois chez NextA incluant un espace de travail, des formations, du mentoring, un réseautage d'une valeur de 4 000 000 d´ariary.

La 3e place TJE Startup, est attribuée à NATUR COLOR, qui opère dans la production et la commercialisation de peintures écologiques et qui a gagné, une période d'incubation-accompagnement de 1 mois chez NextA incluant un espace de travail, des formations, du mentoring, et un réseautage d'une valeur de 2 000 000 d´ariary. " Nous avons la forte conviction que, par leur créativité, leur courage et leur persévérance, les jeunes femmes et hommes entrepreneurs constituent un précieux levier pour le développement économique du pays ; d'où l'organisation depuis 2003 du concours du Trophée du Jeune Entrepreneur TJE, devenu une institution ", a déclaré. Alexandre Mey, Directeur Général de BNI Madagascar. lors de cet événement qui s'est déroulé sur le stand de BNI. Le TJE a été remis par le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy.