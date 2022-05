Ile Maurice: Hausse du prix des carburants - "Fuel strike" et opération "escargot" pendant trois jours

"Le gouvernement tue la population à petit feu." La hausse répétée du prix des carburants en quelques mois est devenue intenable, déclare Linion Pep Morisien (LPM), qui appelle la population à exprimer sa colère contre la flambée des prix en participant à une fuel strike (grève de l'essence) de trois jours.

À partir de ce lundi jusqu'à mercredi, LPM demande au public voyageur de n'utiliser que les transports publics - autobus et métro - et aux automobilistes de laisser la voiture au garage pour boycotter les stations-service et éviter des dépenses en carburant. LPM prévoit également une opération escargot. "Nous demandons aux automobilistes de rouler à 20 km/h pour économiser du carburant", affirmait Dev Sunnasy, vendredi lors d'une conférence de presse de LPM.

L'activiste précise que la population est invitée à participer selon sa disponibilité et que cette grève ne vise pas à paralyser l'économie. "On ne dit pas aux gens de ne pas aller travailler." Bref, c'est un appel à une participation volontaire. Commentant la dépréciation "voulue" de la roupie vis-àvis du dollar, Dev Sunnasy déclare que le gouvernement mène une "boiling frog experiment" sur la population : "Ou met enn krapo dan enn deksi dilo fre ek ou alim dife. Dilo la vinn tied ek krapo la gagn so nisa, ziska ki li brile tigit tigit ek li mor." En d'autres mots, "une mort à petit feu. Si vous êtes satisfait de la hausse des prix, restez chez vous, allez travailler et continuez à vivre votre vie. Si vous êtes concernés par ce type d'abus de la population, be leve partisipe", lance Dev Sunnasy.

Pour sa part, l'activiste Bruneau Laurette souligne que des boulangeries ont confirmé qu'elles ne produiront pas autant de pain que d'habitude pendant ces trois jours. "Ena sertin boulanzri ki pe travay kaziman a pert en fonksion de bann resan os pri lesans ek diesel parski zot prix dipin pann monte. Ena ki pe desid pou ferme osi. Par rapor a sa nou finn demann zot rezouenn nou, parski zot inn afekte, alor pandan ca trwa zour-la pa bizin operé." Il se dit également conscient, en voyant les embouteillages depuis vendredi et pendant le week-end, surtout dans des régions telles que Rose-Hill et Ebene, que les automobilistes suivent déjà le mot d'ordre.

La fuel strike devrait être soutenue par d'autres plateformes, notamment, Platform Ti Travayer Maléré, associations de taxis, secteur informel, bus contractuels et camions, selon Dev Sunnasy.

Contacté, l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office rassure que la police, de son côté, prendra les dispositions nécessaires en fonction de l'évolution de la situation pendant cette grève de l'essence et que la sécurité de la population sera assurée en tout temps.