Ile Maurice: Augmentation du prix du courant - Il y a de l'électricité dans l'air

"Lesans diezel inn ogmanté la. Lelektrisite pe ogmanté la", a déclaré Paul Bérenger lors d'une réunion de l'Entente de l'Espoir à Fond-du-Sac jeudi. Relançant ainsi les inquiétudes sur l'éventualité d'une telle mesure.

D'ailleurs, cela fait un moment que ce sujet est dans l'actualité sans confirmation, ni démenti des autorités. Nous laisse-t-on dans le noir par exprès, jusqu'au dernier moment, comme pour l'essence ?

En attendant, le 5 mars, le ministre des Services publics, Joe Lesjongard, fait déjà savoir que le Central Electricity Board (CEB) travaille sur une nouvelle grille tarifaire pour les consommateurs. La faute à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné une hausse du prix du pétrole. Le CEB, avait-il précisé, utilise de l'huile lourde pour produire de l'électricité.

De plus, il y a eu les pertes accumulées pendant la période du Covid-19, où les amendes avaient été annulées et une catégorie de consommateurs exemptés de paiement pour les mois de mars et avril 2021; d'autres avaient obtenu un rabais de Rs 200 sur ces mêmes factures. Puis, un subside de 10 % a été accordé à 80 % des abonnés du CEB dès janvier 2022 sur un an. De toute façon, avait précisé Joe Lesjongard, si jamais augmentation il y a, les familles les plus vulnérables seront protégées, mais "nou pansé ki pou kapav siport enn ogmantasion si bizin, pou ena konsiderasion pou sa". Le CEB viendra de l'avant avec des recommandations, avait-t-il conclu.

Un mois plus tard, des sources proches du dossier affirment que le management a proposé une augmentation de 30 % au conseil d'administration de l'instance, mais ni le ministère, ni le CEB ne répondent à nos sollicitations sur la question. D'autres sources affirment toutefois que des projets récents ont quelque peu mis à mal la santé financière du fournisseur d'électricité. Les exemples citées sont l'installation des compteurs intelligents au coût de Rs 4 000 à Rs 7 000 ou encore, l'installation de dix sous-stations d'isolement de gaz au coût de Rs 5 milliards. Cependant, face à la presse le 9 avril, Joe Lesjongard dément le taux de 30 % et réitère qu'une nouvelle grille tarifaire est à l'étude.

Mais l'idée d'augmentation est non seulement présente, mais martelée. Le 16 avril, lors d'une conférence de presse de la majorité, le ministre évoque encore une fois les difficultés du CEB dues à l'augmentation du prix du carburant et du charbon. Après avoir évoqué la nouvelle grille, il affirme que le fait que la population passe par des moments difficiles sera prise en compte.

Question au parlement

Le 19 avril, Richard Duval s'intéresse à la question, mais encore une fois, aucune date n'est annoncée. "It is for the CEB board to decide when they are going to submit it to the Minister."Le même jour, Patrick Assirvaden demande au ministre si les Rs 28,7 milliards de réserves accumulées du CEB seront utilisées pour prévenir une éventuelle hausse des prix. "This question is premature, Mr Speaker, Sir. In due course, we will say what we will do", sera la réponse.

Tout cela, c'était avant la saga Terragen. Le 29 avril, le producteur indépendant d'électricité annonce qu'il cesse sa production pour le CEB. Cette centrale, qui produisait 17 % de la consommation nationale, fournissait 491 287 abonnés. La raison évoquée concernant cet arrêt est encore une fois l'envolée du prix du charbon. La société explique qu'elle est arrivée à un point où l'électricité est vendue à un prix moins élevé que le coût de production. L'affaire est en justice, mais le CEB, dès cette annonce, affirme qu'il n'y aura aucun problème et que la fourniture sera assurée en permanence.

Toutefois jeudi, Paul Bérenger dit haut et fort qu'il n'est pas du même avis et répète que le pays court vers la catastrophe en matière de fourniture d'électricité. Les consommateurs vont-ils dès lors une nouvelle fois péter un câble ou un fusible ? Nous vous tiendrons au courant des développements...