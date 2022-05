Sénégal: Un diplomate insiste sur la mutualisation des efforts dans la prévention de l'extrémisme violent

Dakar — L'ambassadeur de Suisse au Sénégal, Andréa Semadeni, a insisté, lundi, à Dakar, sur la mutualisation des efforts dans la prévention de l'extrémisme violent. "La clé de la prévention de l'extrémisme violent se résume dans la capacité de pouvoir aborder collectivement les problèmes qui pourront nous opposer au sein des sociétés et chercher ensemble des solutions permettant à chacun de trouver sa place dans le respect de l'autre", a-t-il déclaré.

Le diplomate suisse intervenait à la cérémonie d'ouverture de la quatrième édition du séminaire régional axé sur le thème "Le rôle des forces de défense et de sécurité (FDS) dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique : les cadres d'engagement".

Cette rencontre de trois jours est organisée conjointement par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) du Sénégal et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Suisse. L'objectif de cette nouvelle édition du séminaire "est de favoriser la capitalisation des résultats antérieurs et ceux de l'étude comparative menée en 2020-21 dans sept pays d'Afrique de l'Ouest par le DFAE suisse et le DCAF (Centre pour le contrôle démocratique des forces de sécurité), en collaboration avec le CHEDS".

Ladite étude a examiné de "manière systématique les cadres d'engagement permettant aux FDS de jouer un rôle en faveur de la prévention de la violence". Selon le diplomate, il est fondamental de prendre le ton pour examiner plus systématiquement quels sont les cadres d'engagement des FDS sur les plans des politiques publiques et législations de mandats opérationnels et surtout des formations. "La prévention est la priorité des priorités, elle passe par nos différentes capacités à dresser les diverses causes, qu'elles soient politiques, économiques, sociales et culturelles", a-t-il fait valoir.

Pour sa part, la directrice du cabinet du ministre des Forces armées a souligné que "le choix de traiter des cadres institutionnels régissant la vie des Forces de défense et de sécurité (FDS), notamment les doctrines d'emploi, les cadres juridiques et législatifs et autres curricula de formation, constitue une étape importante qui signe une nouvelle phase dans cette volonté d'adapter la posture de la prévention des FDS dans la prise en charge inclusive de l'extrémisme violent". Aminata Fall Cissé a rappelé que le dernier forum de Dakar sur la paix a été l'occasion pour les hautes autorités, de poser un diagnostic sans complaisance de la situation sécuritaire du continent et l'urgence de trouver des solutions.

La prévention de l'extrémisme, une option parmi tant d'autres, reste une nécessité vitale pour les États africains, a-t-elle dit. "Les pistes de solution contre la violence doivent passer par la prévention, l'anticipation et la stabilisation des pays", a quant à lui, soutenu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel (UNOWAS), Mohamat Saleh Annadif. Il a estimé que l'on ne peut pas gagner cette lutte sans le renseignement humain qui demeure fondamental. D'où l'importance d'acquérir des supports en symbiose avec tous.