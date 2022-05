Algérie: Lutte contre les feux de forêt - Henni appelle les services des forêts à redoubler de vigilance

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a appelé dimanche à Alger les services des forêts à redoubler de vigilance dans la lutte contre les feux de forêt et à émettre des alertes précoces dès le déclenchement d'un foyer d'incendie.

Lors d'une visite d'inspection à la salle de prévention et de lutte contre les feux de forêt relevant de la Direction générale des forêts (DGF), M. Henni a précisé qu'une lutte efficace contre les feux de forêt repose sur trois éléments fondamentaux : l'alerte précoce grâce à la vigilance à travers des moyens techniques, l'intervention rapide et la synergie entre les différents intervenants.

L'Etat s'est engagé à dégager plus de 6 milliards de dinars au profit de la Direction générale des forêts au titre de l'exercice 2022 afin de lui permettre de se doter de moyens supplémentaires, notamment techniques, pour lutter efficacement contre les incendies de forêt, a fait savoir le ministre.

La Commission nationale de protection des forêts, installée habituellement au début du mois de juin, a été mise en place cette année dès le 10 mai en raison de la hausse des températures, a souligné M. Henni, assurant que le gouvernement a pris toutes les mesures de prévention nécessaires contre les feux de forêt.

Le ministre a appelé les citoyens à éviter les gestes et comportements susceptibles de provoquer des incendies, particulièrement durant les jours de l'Aïd El-Adha, où de nombreuses familles font des barbecues dans les forêts, ce qui peut déclencher un feu et entrainer une catastrophe comme celle vécue par plusieurs wilayas du pays l'été dernier, où 84 personnes ont trouvé la mort et plus de 100.000 hectares ont été détruits.

De son côté, le DGF, Djamal Touahria a affirmé dans une déclaration à l'APS, en marge de cette visite d'inspection, que la première intervention pour circonscrire les feux est "très importante", notant que la Direction générale des Forêts a mis en place, des postes de contrôle dans les différents espaces forestiers pour donner l'alerte et intervenir rapidement, et ce avec la coopération des agents de la Protection civile.

La stratégie de lutte contre les incendies de forêt prévoit, cette année, un volet préventif lié au nettoiement des forêts et à l'installation de réservoirs d'eau, ainsi qu'un volet sensibilisateur-formateur à l'adresse des citoyens, associations et comités de villages, outre une augmentation des capacités matérielles des directions locales et la direction centrale.

La salle de prévention et de lutte contre les feux de forêts de la DGF comprend une salle de suivi, par satellite, des incendies sur l'ensemble du territoire national, et une salle radio reliant la direction centrale aux différentes directions locales et conservations locales pour la réception des informations en temps réel.