Cote d'Ivoire: FEMUA 2022 - La Compagnie ivoirienne d'électricité sensibilise les tout-petits à l'économie d'énergie

Les lampions se sont éteints sur le Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (Femua), le 15 mai 2022. Débuté, le 14 mai, ce rendez de vous annuel, socioculturelle initiée par le Groupe Magic System a tenu toutes ses promesses.

A côté du volet festif du Femua, la Compagnie ivoirienne d'électricité s'est employée à mettre un point d'honneur sur la partie pédagogique de l'évènement. Pour cette 14ème édition du Femua, l'entreprise a encore instruit lors de l'articulation majeure adressée aux tout-petits, le Femua Kids. Cet atelier a été meublé par des séances de sensibilisation sur les économies d'énergie.

Les festivaliers ont ainsi bénéficié des conseils pratiques pour bien utiliser l'électricité et faire des économies d'énergie. Il s'est agi de partager de petites astuces. Astuces, qui bien appliquées, permettent de réduire la consommation d'énergie électrique. " Vous devez savoir par exemple que vous pouvez faire des économies si vous débranchez carrément les appareils quand ils ne sont pas utilisés. Et si vous nettoyez régulièrement les équipements électroménagers de froid en les éloignant des sources de chaleurs etc. ", a-t-il été conseillé.

Egalement, un atelier axé sur les risques électriques a été animé pendant le Carrefour Jeunesse du Femua. Il faut noter que cet espace a permis aux nombreux participants de savoir les règles et informations utiles quand on est à proximité des ouvrages électriques ou quand on utilise les équipements électriques. Toute chose qui a été appréciée par le premier ministre Patrick Achi, parrain de cette 14ème édition qui n'a pas hésité à visiter le stand érigé par la Compagnie ivoirienne d'électricité, à cette occasion.

Les commerciaux dévoués à la tache ont présenté aux nombreux festivaliers les autres produits et services utiles à la disposition du client tel que les Produits d'Efficacité Energétique. Il faut faire remarquer qu'un point d'honneur a été mis sur la réussite du festival sur le plan énergétique grâce à l'assistance technique de la Compagnie, aussi bien à Abidjan qu'à San Pedro pour garantir la sécurité et le bien-être des festivaliers.