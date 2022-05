Cote d'Ivoire: Autosuffisance en riz - La foire ivoirienne du riz 2022 pour promouvoir la production locale

La foire ivoirienne du riz et de l'agro-alimentaire (Firaa 2022) va se tenir du 9 au 15 août 2022, au Canal aux bois d'Abidjan-Treichville. Organisée par Ciriz groupe sous l'égide du ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, la firaa vise à présenter l'ensemble des variétés de riz local en Côte d'Ivoire.

Il s'agit également pour cet évènement qui se veut économique et socio-culturel, de promouvoir la qualité du riz local, les produits et services ; entretenir l'image de marque des entreprises et producteurs de riz ; promouvoir le label Côte d'Ivoire à travers son savoir-faire ; créer un cadre d'échanges, de contacts et de rencontres entre les professionnels, producteurs et hommes d'affaires.

Pour Messoum-N'Guessan Annie-Christelle, commissaire générale de cet évènement, la Firaa se veut une plateforme de promotion. Pendant 10 jours, elle sera le miroir du dynamisme et de la détermination des producteurs du riz local à œuvrer pour atteindre les objectifs de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire.

A ce rendez-vous, sont attendus plus de 500 entreprises, industriels, commerçants, artisans, producteurs, acheteurs et hommes d'affaires. Il s'agira de réunir tous ces acteurs dans la perspective de capter des opportunités, nouer des partenariats d'affaires et de vendre. La cerise sur le gâteau sera la participation du Cambodge comme invité d'honneur à cette fête du riz.