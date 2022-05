Afrique: Tennis - Le Burkina Faso et la Turquie remportent l'Open de Brazzaville

Au terme de douze jours d'âpres rencontres entre les athlètes, la deuxième édition du tournoi international de tennis de Brazzaville a tenu toutes ses promesses. C'est finalement le Burkinabè Joël Meda, chez les messieurs, et la Turque Seven Oral qui ont été sacrés champions.

Organisée du 10 au 21 mai à Brazzaville par le collectif des Congolais de la diaspora et amoureux du tennis, la deuxième édition de l'Open international de Brazzaville a fait vibrer les tennismen et tenniswomen issus de plusieurs pays ainsi que leurs fans. Les rencontres se sont déroulées sur les terrains du Tennis club de Brazzaville (TCB).

Cette deuxième édition avait pour but, entre autres, de fédérer les acteurs du tennis autour de l'idéal de la démocratisation de ce sport. " Le tennis étant un sport élitiste, nous avons ainsi organisé ce tournoi afin de permettre aux moins favorisés de le découvrir, d'y assister et de le pratiquer. Le niveau était élevé et nous souhaitons nous ouvrir encore plus lors de la prochaine édition. Nos attentes ont été comblées et merci à tous ", a déclaré Samra Mellouli, membre de la commission d'organisation.

Au terme des matches qui se sont déroulés en présence d'un public très enthousiasmé, Joël Meda a battu le Congolais de la République démocratique du Congo (RDC) Arnold Ikondo (6-2, 6-2, 6-0). Du côté des dames, Seven Oral n'a pas du tout tremblé devant Orline Nzao (RDC). 6-2, 6-0 est le score de ce match.

Les deux meilleurs athlètes de cette compétition, dans les deux catégories, ont reçu trois millions FCFA. Les deuxièmes ont, pour leur part, bénéficié des chèques d'un million FCFA.

Les vainqueurs ont ainsi promis de donner encore le meilleur d'eux lors des prochaines éditions. Une manière de lancer indirectement un défi aux nouveaux challengers. Cela va, sans nul doute, relever le niveau de la compétition. " Nous étions invités par les organisateurs et voilà notre volonté a payé. Tout était formidable ", a indiqué le Burkinabè qui évolue en Côte d'Ivoire.

Seven Oral a, quant à elle, reconnu le dynamisme de son adversaire avant d'apprécier l'organisation. Elle a souhaité que les différents acteurs du tennis se donnent à fond pour faire de Brazzaville la capitale continentale de ce sport.

Si chez les hommes le Congolais de la RDC Christian Saidi a occupé la troisième place, la Française Amelie Cabrera a bouclé le trio des meilleures tenniswomen de cette édition. Ils ont respectivement reçu cinq cent mille FCFA. Le pays hôte, le Congo, n'a pas du tout brillé, contrairement à l'édition précédente où il était au podium. Cette fois-ci Helena Mingui s'est contenté de la quatrième place.

Au total, plus d'une soixantaine des athlètes ont participé à cette compétition. Grâce à l'accompagnement des sponsors comme Vival et Brasco, le beau jeu, le fair-play et la détermination ont régné. La convivialité, la joie, le spectacle et la bonne humeur étaient également au rendez-vous car un DJ, un animateur et l'artiste Young Ice Wayé ont dignement agrémenté la cérémonie de clôture.