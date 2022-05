Congo-Brazzaville: Télécommunications - Des réflexions sur la résilience et la sécurité des réseaux

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo, a ouvert le 23 mai à Brazzaville le 19e séminaire du Réseau francophone de la régulation des télécommunications (Fratel). Les experts et acteurs du secteur y sont réunis afin d'échanger sur les différents enjeux liés à la sécurité des réseaux.

Organisé par le Fratel en collaboration avec l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce) et l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), le dix-neuvième carrefour de réflexions technologiques est placé sur le thème " Quels défis pour la sécurité des réseaux de nouvelle génération ? ". Pendant deux jours, il s'agira pour les participants d'échanger sur les grands enjeux de la sécurité des réseaux ; la réduction des risques en la matière ; le rôle des autorités de régulation des communications électroniques et celles en charge de la cyber sécurité.

Selon Luc Tapella, directeur de l'ILR du Luxembourg, président 2022 de Fratel, ce séminaire à vocation principalement technique a pour objet d'approfondir un des aspects du thème de l'année établi dans le plan d'action 2022 consacré à la résilience et à la sécurité des réseaux. En effet, l'objectif pour ces deux journées est de sensibiliser les participants à la nécessité de renforcer la cyber sécurité des infrastructures critiques.

" Les nouvelles technologies telles que la 5G, la virtualisation des réseaux et l'émergence de nouveaux acteurs entraînent de nouvelles vulnérabilités qui doivent être réduites. De ce fait, la question sur la sécurité est une préoccupation partagée à la fois par les consommateurs, les acteurs des marchés et les régulateurs... Les régulateurs ont un rôle clé à jouer dans la mise en place d'orientations et d'outils pour renforcer la cyber sécurité mais, ils ne peuvent agir seuls. Il est donc essentiel que les multiples parties prenantes de l'écosystème travaillent ensemble et développent des solutions pratiques pour sécuriser les réseaux ", a-t-il dit.

Dans son mot de circonstance, Louis Marc Sakala, directeur général de l'Arpce, a indiqué que ce séminaire permettra de regarder les aspects soulevés par la thématique de résilience et de sécurité des réseaux. Une occasion pour les acteurs de partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leurs expériences sur cette problématique. Selon Louis Marc Sakala, l'efficacité d'un réseau s'illustre par sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à garantir à ses clients et abonnés un service de qualité, même quand il est victime d'une défaillance. Mais, a-t-il dit, face aux risques naturels et climatiques, aux cyberattaques, la résilience des systèmes et infrastructures de télécommunications est souvent mise à rude épreuve ce, malgré toutes les précautions techniques et technologiques prises.

" Il est donc question pour nous de discuter, dans la complicité qui guide notre plateforme, sur les problèmes même spécifiques que rencontre chacune de nos institutions dans l'exercice de ses missions régaliennes... Nous devons mettre pleinement à profit ces deux jours de travail pour définir des pistes de solutions à proposer lors de la prochaine réunion annuelle qui, elle, se tiendra sur le thème "Enjeux et moyens d'améliorer la résilience des réseaux de télécommunications" ", a-t-il déclaré.

Ouvrant les travaux, le ministre Léon Juste Ibombo a fait savoir que ce séminaire est un cadre de définition de meilleures approches de solutions pour conférer aux différents réseaux et leurs infrastructures plus de résilience. D'après lui, ce rendez-vous marque une avancée significative dans l'expertise avérée des moyens de lutte devant renforcer la souveraineté numérique des États parties prenantes. " Renforcer la préparation numérique pour réussir la transformation digitale reste, comme vous le savez, un des défis majeurs à relever... Il vous appartient donc de donner à notre réseau ainsi qu'à nos États les arguments nécessaires à la mise en œuvre des stratégies de résilience définies afin de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité ", a-t-il notifié.