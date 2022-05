Sénégal: UNACOIS YEESSAL - Assises de l'économie - Le ministre du commerce promet " un suivi et traitement attentifs aux recommandations "

Madame Aminata Assome Diatta a présidé samedi, la cérémonie officielle des Assises de l'économie organisées par l'Union nationale des commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois Yeessal).

Madame le ministre a magnifié " cette initiative qui témoigne de l'engagement de l'Unacois Yeessal à contribuer de manière significative au développement économique de notre pays ". Elle a en ce sens, réitéré le soutien du ministère qu'elle dirige et celui du président de la République Macky SALL. " Je vous renouvelle le soutien de l'ensemble de mon département et celui du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement. ", dit Mme Diatta. En effet, dit-elle dans la foulée, la tenue de ses assises est une fort opportune dans un contexte de crise économique essentiellement liée à la Covid-19 et et la guerre en Ukrain.

Dans ce contexte, le ministre rappelle que des mesures, afin de soutenir le pouvoir d'achat des populations, ont été prises par l'Etat du Sénégal. " Pour soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs ont été prises par l'Etat du Sénégal dont 157 millards pour contenir la flambée des prix. ", souligne Aminata Assome Diatta. Elle a également remercié le président de l'Unacois Yeessal " pour son engagement auprès du président Macky Sall sur tous les dossiers dont la contribution du secteur privé est sollicitée. "

A l'issue de vos travaux, dit Mme Diatta, des recommandations seront sans nul doute formulées et soumises aux décideurs politiques pour renforcer notre économie en vue de l'atteinte des objectifs fixés par le Plan Sénégal émergent (Pse). Par conséquent, promet-elle, " le ministère en charge du commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme) accordera aux travaux de ces assises de l'économie (Lëlu Akomkom en wolof) ainsi qu'aux conclusions qui en découleront, un suivi et traitement attentifs ".