Maroc: Scènes de liesse à Berkane

Des milliers de Berkanis ont célébré, dans la nuit de vendredi à samedi dans les différentes places et artères de la ville de Berkane, le nouveau sacre africain de la Renaissance sportive de Berkane (RSB).Munis des drapeaux nationaux et des étendards oranges de la RSB, les supporters ont sillonné les avenues de la ville au rythme des slogans et cris de victoire, célébrant l'exploit du collectif orange.

Approchés par la MAP, des supporters et habitants de la ville de Berkane ont exprimé leur joie et leur satisfaction pour ce deuxième titre africain, qui vient récompenser les efforts et la détermination de l'ensemble des composantes du club orange à représenter dignement le football marocain sur la scène internationale.

Cet exploit permet au Maroc de conserver le titre pour la troisième fois consécutive, a-t-on souligné, mettant en exergue le sérieux et l'ambition des joueurs berkanis qui ont réussi deux "remontadas", en quarts et en demi-finales, avant de s'imposer en finale et décrocher ce précieux trophée.