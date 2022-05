Togo: GVA champion sur les prix

Le Togo est en tête des offres les moins chères et les plus rapides de la zone UEMOA pour les offres internet par fibre. La refonte tarifaire opérée récemment par GVA Togo (Vivendi/Canal Box) sur les offres Internet par fibre à domicile (FTTH) propulse pour la première fois le Togo en tête des offres les moins chères et les plus rapides de la zone UEMOA, affirme lundi l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes).

Au-delà, cette refonte conforte le leadership de GVA Togo tant sur les parts de marché (63% à fin 2021) que sur les prix les plus compétitifs. Togo Telecom (Groupe Axian) avait, trois semaines plus tôt, également annoncé de nouvelles offres tarifaires 'En proposant dorénavant des débits jusqu'à 5 fois plus rapides pour ses deux offres tout en conservant ses tarifs initiaux, GVA Togo vient de franchir un tournant décisif sur le marché du FTTH au Togo', indique un communiqué de l'Autorité. Tout en dénonçant les tarifs trop élevés, l'ARCEP n'a de cesse d'exhorter les opérateurs à pratiquer des prix plus justes et raisonnables, précise le texte.