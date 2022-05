Congo-Brazzaville: ARTs de scène - Les férus de la parole vagabonde et du conte se retrouvent en juin à Pointe-Noire

Après une période d'interruption due aux aléas divers, le festival international de l'oralité Retour au mbongui va se dérouler du 5 au 15 juin, dans la capitale économique du Congo.

Plusieurs artistes qui s'illustrent dans le conte et l'art de la parole à travers le monde prendront part au festival Retour mbongui, entre autres, Caya Makhelé, éditeur domicilié en France; CCAC-Mavuma du Centre culturel Comores; la conteuse Liuba Scudieri d'Italie; Wahmed Ben-Younes du Québec. Les artistes locaux seront également de la partie tels Mack de Ardy, Mayoulou, Gisèle Tchicaya, Germaine Ololo et Alexandra Guenin.

Au cours du festival, un hommage sera rendu à l'artiste-comédien-conteur Victor Louya Mpené Malela, disparu il y a quelque temps à Brazzaville.

Le Festival international de l'oralité sous l'arbre à palabre, le Retour au Mbongui, est organisé par la compagnie de conte Africa graffitis et le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité. Le conte comme outil pédagogique et d'animation est utilisé par la compagnie Africa graffitis pour la prise en charge psychologique des orphelins et autres enfants vulnérables, victimes des conflits divers dans le pays et du VIH/ sida, et dans la lutte contre la violence et le mal-être en milieu scolaire.

Selon Jorus Mabiala, directeur de ce festival, de plus en plus, les violences en milieu scolaire deviennent légion et s'internationalisent. Ainsi, s'impose la nécessité de mener des actions concertées en vue d'y trouver des palliatifs par un encadrement et un accompagnement des jeunes, tout en garantissant leur épanouissement. La culture, instrument par excellence de transmission des connaissances, avec sa variante le conte, est plus que nécessaire pour atteindre cette fin. Loin de se regarder en chiens de faïence, le dialogue franc et sincère entre enfants et parents, enseignants et élèves, acteurs et spectateurs, devient impérieux.

Aussi le festival permettra-t-il de promouvoir l'inter culturalité avec la participation des conteurs de plusieurs horizons. Cet échange aura pour toile de fond le soutien indéfectible, psychologique, social des orphelins et autres enfants vulnérables . Ce qui va préparer les jeunes à leur vie de citoyens en les formant à la gestion de l'environnement, à la prise en charge individuelle pour le développement intellectuel.