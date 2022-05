Congo-Brazzaville: Partenariat - UBA va appuyer la Ligue du sport de travail dans l'organisation du tournoi futsal

La Ligue du sport de travail de Brazzaville a dévoilé son ambition d'organiser, le 4 juin au gymnase Maxime-Matsima, à Makélékélé, son premier tournoi futsal.

Sa vision a été soutenue par UBA banque à travers l'accord paraphé le 20 mai entre les deux parties, lequel marque le début d'un partenariat qui pourrait s'étendre dans les autres compétitions autre que le futsal.

La première édition du futsal va s'appeler UBA futsal ligue. " Nous soutenons, à travers ce partenariat, les activités sportives en milieu professionnel afin de prôner un esprit sain dans un corps sain. Avoir une activité sportive régulière permet d'améliorer votre santé et de faire face au stress qui malheureusement peut être généré par votre activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle, à travers ce partenariat, nous souhaitons nous associer à cette activité qui est saine et aide à promouvoir les bonnes valeurs au quotidien ", a expliqué Loriane Dzon, directrice marketing et commerciale d'UBA banque.

A travers cet accord, cette banque garantit à la Ligue du sport de travail de Brazzaville non seulement une participation effective de son équipe dans ce tournoi de futsal, mais aussi dans les autres compétitions interprofessionnelles qu'elle va organiser. Car depuis un moment, a commenté Abraham Agbakoso Mbée, UBA a mis en place une équipe de football assez compétitive pour la représenter dans les compétitions de futsal et du football. Après le football, elle réfléchit déjà à la création d'une équipe de nzango.

" Pour le nzango, nous y travaillons encore. Le football pour nous constitue une locomotive qui va entraîner avec elle plusieurs wagons, notamment le nzango et d'autres disciplines qui seront proposées par la Ligue départementale du sport du travail. Brièvement, nous travaillons encore ", a indiqué le chargé de recrutement et développement.

Selon la ligue, les préparatifs de ce tournoi vont bon train. L'équipe technique travaille déjà sur sa réussite en vue de valoriser le partenariat signé avec UBA. " UBA va nous accompagner et nous allons nous mettre à l'œuvre pour montrer à l'opinion le travail de fond qui a été fait entre les deux parties. Nous avons choisi le futsal parce que nous sommes des travailleurs et le besoin de réduire notre champ d'action s'imposait parfois. Le futsal est aussi recommandé au niveau de l'Osta. C'est un tournoi qui sera qualificatif au championnat national et, de là, on peut présenter l'équipe championne au niveau de l'Osta, l'instance internationale qui gère le sport de travailleurs ", a souligné Jean-Pierre Packa, premier vice -président de la Ligue du sport du travail de Brazzaville.