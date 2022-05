Congo-Brazzaville: Formation entrepreneuriale - Des dizaines de participants à l'académie du leadership des jeunes du Rotary

Les Rotary et Rotaract Club de Brazzaville ont amorcé, le 21 mai, la session de l'académie du leadership des jeunes du Rotary (Ryla), un programme de jeunesse du district, chargé de former au leadership dans la bonne humeur et animé par des formateurs professionnels.

Plusieurs dizaines de jeunes, notamment des entrepreneurs, étudiants, cadres d'entreprise participent à la session de l'académie du leadership des jeunes du Rotary, sur le thème " Vers l'autonomisation des jeunes ".

Consacrée aux jeunes de 14 à 30 ans, l'académie du leadership des jeunes du Rotary les aidera à apprendre les phénomènes de perception et les facteurs qui conditionnent la maîtrise de la communication interpersonnelle : attitude, écoute, maîtrise de l'entretien, etc.

Les formateurs Martial Ngoka et Nelson Nichouli enseigneront à ces jeunes, entre autres, la création des valeurs en entreprise, la gestion du temps, les principes de flexibilité et l'adaptabilité, l'apprentissage en autodidacte, les effets d'expériences et les notions d'utilité marginale.

Ces jeunes apprendront aussi les possibilités de maîtriser la gestion du travail de groupe : participation à un groupe de travail, entraînement à l'animation d'un groupe, à l'observation, à la compréhension des situations, à l'atteinte d'un objectif en un temps donné.

Au terme de la formation, ils développeront leur habileté à influencer les autres, renforceront leurs compétences, inciteront au respect des droits d'autrui, seront capables à promouvoir les règles de haute probité et s'offriront aussi des opportunités de répondre aux besoins de la collectivité.

Les participants profiteront d'un accompagnement individuel et de nombreuses formations collectives, fondées sur les lois du leadership, de la croissance personnelle et d'art de la présentation, à travers des méthodes démontrées.

Pour de nombreux observateurs de la société et les districts du Rotary, l'académie du leadership des jeunes du Rotary est une opportunité de formation professionnelle et humaine. Elle contribue à propulser la performance de l'équipe et à développer le potentiel des jeunes qui participent à la session.

A la faveur du lancement solennel de cette session académique et magistrale, le docteur chirurgien, Roland Rizet, a expliqué aux jeunes les origines du Rotary, les missions raisonnables qu'a cette organisation et l'importance de l'aide à la communauté.

" Avec plus d'un million quatre cent mille membres de Rotariens à travers le monde, plus de quarante-sept millions d'heures du bénévolat en 2021, nous investissons des milliards de fonds au service de l'humanité et de la collectivité. A travers le monde, nous construisons la paix, combattons la maladie, apportons l'eau, assainissons des espaces, soignons le couple mère-enfant et secourons en cas de catastrophe. A Brazzaville, nous avons installé des tentes au quartier Mpila, après la détonation du dépôt de munitions pour reloger les familles ", a argumenté Roland Rizet.