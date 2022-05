Afrique: Assemblée mondiale de la santé - Les pays de l'OMS réunis à Genève

Les 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont réunis cette semaine à Genève et vont tenter d'échafauder une réforme du système de santé mondial dont les faiblesses ont été mises à nu par la pire pandémie depuis cent ans.

"Là où va la guerre, la faim et la maladie suivent de près", a mis en garde, le 22 mai, le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un discours d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé. "La paix est indispensable à la santé", a-t-il martelé en préambule tandis que le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a insisté : "Il n'y a pas de meilleur investissement que la santé".

Dès lundi, les ministres de la Santé se sont succédé à la tribune pour cette première Assemblée en présentiel depuis le début de la pandémie avec en toile de fond un sujet préoccupant : le financement durable de l'OMS.

L'Organisation ne dispose que d'un budget biennal autour de six milliards de dollars. Le problème vient des contributions fixées - les cotisations obligatoires des membres qui ne comptent que pour 16% du total en 2020-21. Le reste (contributions volontaires) est plus difficile à planifier et obtenir. L'idée est de porter progressivement à 50% la part des cotisations obligatoires sur une période d'une dizaine d'années pour permettre à l'OMS de mieux jouer son rôle mais non sans se réformer en contrepartie.

La pandémie de covid-19 a permis de mettre à nu ce qui ne fonctionne pas dans le système mondial de santé. L'Assemblée va donc se pencher sur le toilettage du Règlement sanitaire international (RSI), pour permettre de répondre plus efficacement et plus rapidement aux urgences sanitaires.

Dans la même veine, l'Assemblée devrait décider de la création d'une Commission permanente des urgences issue du Conseil exécutif de l'OMS et activable en 24 heures en cas d'urgence sanitaire de portée internationale.

En parallèle, a été lancé le chantier d'un nouvel accord international sur la santé mondiale, qui pour ses partisans devra être contraignant, et pourrait venir compléter le RSI. En décembre, un groupe intergouvernemental de négociation a été créé pour y travailler.

A noter que la reconduction pour cinq ans du Dr Tedros est acquise. Sans rival, le premier directeur général africain de l'OMS est assuré de pouvoir poursuivre son travail.