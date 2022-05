Sud-Soudan: "Permettez-moi de rendre visite aux personnes vivant dans la brousse", demande le nouvel évêque de Yei

Juba — " Permettez-moi de rendre visite aux personnes qui vivent dans la brousse ", a demandé l'évêque Alex Lodiong Sakor Eyobo aux autorités de sécurité sud-soudanaises lors de la cérémonie de consécration et de prise en charge du diocèse de Yei, le dimanche 15 mai.

"J'aimerais lancer un appel aux responsables de la sécurité locale et à ceux qui nous écoutent à la radio : donnez-moi une fenêtre de temps pour voyager et voir nos gens qui sont dans la brousse. Je dois leur rendre visite", a déclaré Mgr Sakor, ajoutant : "Ils sont nombreux, leurs enfants sont grands et n'ont pas appris le catéchisme, ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas confirmés et ils veulent les sacrements du baptême et de la confirmation. Donnez-moi l'opportunité d'aller les voir. J'y vais pour la mission, pour rien d'autre".

Au cours de la messe, l'évêque émérite Son Excellence Erkolano Lado Tombe a encouragé les fidèles à faire confiance à l'action de Dieu malgré les difficultés qu'ils traversent. "Je veux simplement dire : n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Vous pouvez voir que le Cardinal et le Nonce sont ici avec nous, le gouvernement est ici avec nous, et vous pouvez voir la solidarité de tant de personnes qui sont avec nous. Ils comprennent notre souffrance pendant toutes ces années, alors n'ayez pas peur".

Par ailleurs, l'Archevêque de Khartoum, Michael Didi Adgum Mangoria, a encouragé les croyants à soutenir le nouvel évêque et à travailler avec lui pour le bien du diocèse : "Vous devez l'aider pour qu'il puisse être votre serviteur. Si vous voulez un bon travail, faites-le vous-mêmes. J'espère revenir à Yei, car c'est la première fois que je viens ici".

Le Nonce Apostolique au Kenya et au Sud Soudan, Son Excellence Mgr Hubertus van Megan a également encouragé la population du Sud-Soudan, et de Yei en particulier, à faire preuve d'amour, de paix et d'engagement pour faire avancer le pays : "Nous devons être des personnes qui aiment, nous devons être des personnes qui s'engagent, nous devons être des personnes qui portent le pays qu'est le Sud-Soudan sur leurs épaules et qui vont de l'avant.

L'ordination épiscopale a été concélébrée par plus de huit évêques, le président étant le cardinal Gabriel Zubeir Wako, et l'Archevêque de Juba, Stephen Ameyu Martin Mula, l'un des co-consécrateurs.

L'archevêque Alex Lodiong Sakor est né le 26 janvier 1971 à Wudu et est entré au petit séminaire St. Mary's à Juba entre 1989 et 1993. Paul's National Major Seminary où il a étudié la philosophie et la théologie, obtenant un diplôme (1996) et un baccalauréat (200) à Khartoum, au Soudan. Il a obtenu une licence en théologie biblique à l'université Urbanienne de Rome.

Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Yei le 24 juin 2001. Le Saint-Père a nommé Mgr Alex Lodiong Sakor Eyobo Evêque de Yei le 11 février 2022, devenant ainsi le successeur de Mgr Lodu Tombe.