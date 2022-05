Ile Maurice: Crowdfunding - Wan Naglaa Boodhun veut aller au World Championships of Performing Arts à Los Angeles

L'actrice Wan Naglaa Boodhun est sélectionnée pour représenter Maurice au World Championships of Performing Arts. Ce concours se tiendra du 18 juillet au 1er août à Los Angeles.

Les auditions avaient eu lieu en 2019, avant la pandémie. "Les auditions se sont tenues durant plusieurs semaines. Je suis la seule sélectionnée pour Maurice. Je suis contente et fière d'avoir été choisie. C'est une reconnaissance de mon travail", explique-t-elle.

Le World Championships of Performing Arts réunit des artistes de la danse, de la musique et du cinéma, entre autres. Participer à ce concours est, pour l'actrice, une "opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie. C'est Maurice que je vais représenter devant des réalisateurs et producteurs internationaux. Ma participation pourrait être une ouverture pour d'autres artistes mauriciens", souligne Wan Naglaa Boodhun.

Mais si elle se prépare assidument aux trois performances qu'elle présentera à ce concours, Wan Naglaa Boodhun n'est pas sûre de pouvoir y participer. En cause : un manque de fonds. L'artiste a ainsi besoin de Rs 300 000 pour couvrir toutes ses dépenses comprenant, entre autres, les billets d'avion et l'hébergement. Elle s'est tournée vers Met Enn Koste, plateforme de crowdfunding, pour trouver le financement nécessaire.

Le délai est très court. "Il me faut trouver environ Rs 75 000 d'ici mercredi pour confirmer ma participation", explique-t-elle.

Cette fonctionnaire s'est tournée vers plusieurs ministères et institutions gouvernementales. "Tous m'ont dirigée vers le ministère des Arts et du patrimoine culturel." Réponse dudit ministère : "Il est possible de financer les billets d'avion, mais les procédures prendront deux mois. Même si je n'ai pas ce temps-là, j'ai quand même déposé mon dossier", souligne-t-elle. "Si je n'arrive pas à réunir la somme nécessaire, au final, c'est Maurice qui perd. On ne reconnaît pas la valeur des artistes."

Wan Naglaa Boodhun est née en Égypte d'une mère malaisienne et d'un père mauricien. À l'âge de deux ans, elle s'installe à Maurice avec sa famille. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours connu la scène. Enfant, elle participe aux spectacles organisés par la municipalité de Port-Louis. À 15 ans, elle suit des cours de théâtre animés par Henry Favori. Avant de pratiquer l'humour à l'atelier Pierre Poivre.

Suite à une formation avec la réalisatrice et comédienne française, Marie Raynal, Wan Naglaa Boodhun s'intéresse au cinéma. Elle fait de la figuration dans des films et séries, des productions locales et internationales.

À ce jour, elle a participé à plus d'une quinzaine de productions. Cette année, elle est également semi-finaliste au Cannes World Film Festival dans la catégorie Best Actress pour le film Geet Gwai - A Cultural Legacy. Elle tient le rôle principal dans ce film de Varun Nunkoo.