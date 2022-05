Sénégal: Maroc - M2M Group fait une perte de 28,144 millions de dirhams en 2021

M2M Group, éditeur et intégrateur de de solutions de paiement électronique multicanal au Maroc a réalisé un résultat net consolidé déficitaire de 28,144 millions de dirhams (MDH) à l'issue de l'exercice 2021, selon les résultats financiers 2021 rendus public par la direction de cette entreprise.

Le résultat net consolidé était aussi déficitaire de 19,872 MDH en 2020. Selon la direction de M2M Group << les indicateurs consolidés de l'exercice 2021 ont enregistré une baisse générée par un contexte d'exécution défavorable.>>

Le chiffre d'affaires connait une baisse de 11,102 MDH, passant de 65,007 MDH en 2020 à 53,905 MDH en 2021.

Quant au résultat d'exploitation, il est apparu déficitaire de 28,726 MDH contre -26,916 MDH en 2020.

En perspectives, la direction de M2M Group estime que cette entreprise a démarré l'année 2022 avec un backlog important par rapport à 2021.<<M2MGroup opère dans des segments en forte croissance, et fort de ses capacités d'innovation et ses capacités financières et continuera de transformer son business model et renforcer ses positions sur les différents marchés en vue de délivrer les résultats de croissance et de profitabilités attendus>>, souligne-t-elle.

Par ailleurs, elle ajoute que la filiale NAPS, une fintech de premier plan, crée des écosystèmes à même d'embarquer le citoyen vers l'inclusion financière et œuvre pour la transition des habitudes de consommation et de paiement via la mise en place de services innovants. <<Avec une offre simple et inclusive, NAPS s'est associé à des opérateurs de renom dans des secteurs de service public, le commerce de proximité, la microfinance, l'éducation, l'e-Gov, les transports publics et le tourisme>>, notent encore les responsables du Group.

A côté de cela, ajoutent-ils, NAPS œuvre pour généraliser l'équipement des commerces en solutions d'acquisition TPE, avec des solutions qui reposent sur le choix d'une offre technologique et tarifaire simple, transparente et attractive, conçue pour adresser les potentialités d'un marché des instruments de paiement régional prometteur, avec l'ambition ultérieure d'exporter ses solutions vers l'international.