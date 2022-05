Ile Maurice: "MO'NN ASE" | Premiers pas musicaux de Fabrice Narainsamy

Il est suivi par plus de 75 000 personnes sur TikTok. Et il a d'autres milliers d'abonnés sur Facebook, notamment. Son compte a même été piraté. Il est connu pour ses parodies et sketchs humoristiques, notamment, ses personnages de Caroline et Catalina.

Du haut de ses 27 ans, Fabrice Narainsamy fait rire et réfléchir de nombreux Mauriciens. Cette fois, l'aventure sera différente car l'artiste s'introduit dans l'univers musical avec sa première chanson intitulée Mo'nn ase : tourbillon émotionnel, qui sera lancée cette semaine.

Composée par Élodie Calou, l'histoire derrière la chanson est encore plus belle. Fabrice Narainsamy, poussé par ceux qui l'entourent, lui disent qu'il a une belle voix ; il décide de franchir le pas. "J'ai posté un statut sur Facebook car je cherchais une personne pour écrire les paroles de la chanson. Élodie Calou a pris contact avec moi et finalement, Élodie a trouvé la mélodie. Elle est très douée", confie l'habitant de Pointe-aux-Sables.

Le titre évocateur parle de sa rupture et de ce qui a suivi après, une phase de dépression. "Ma mère m'a vu dans tous mes états lors de cette rupture. Il y aura une vidéo pour la chanson et je sais qu'elle fera polémique. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Je vois les réactions quand je me maquille et je sais que cela fera jaser", confie Fabrice Narainsamy.

Pour que le projet puisse se matérialiser, le jeune homme aux multiples facettes a pu compter sur Kévin Joseph, qui s'est occupé de l'arrangement musical. "Il a su m'encadrer pour que je passe de ma salle de bains où j'ai l'habitude de chanter à un travail professionnel."

Le titre sera disponible cette semaine sur toutes les plateformes de téléchargement légales et la vidéo, dans un mois. En attendant, c'est sur sa page TikTok qu'on peut suivre Fabrice Narainsamy qui, sous l'identité de Caroline, répond souvent aux critiques qu'il essuie. Comment gère-t-il cela ? "Tou dimounn pa parey mo koné. Mo esey reponn bann kritik dan respé mitiel. Il faut savoir répondre en gardant ses valeurs et essayer d'éduquer à travers les vidéos."