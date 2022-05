Afrique: Le Kenya et le Zimbabwe exclus des éliminatoires de la CAN 2023

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré lundi avoir exclu le Kenya et le Zimbabwe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d'Ivoire.

La FIFA a suspendu les sélections des deux pays à cause d'ingérences politiques dans le fonctionnement de leur instance nationale chargée du football, rappelle la CAF.

"Malgré leur suspension pour cause d'interférence politique, la CAF les avait inclus dans le tirage au sort à titre provisoire, à condition que la suspension soit levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires", précise-t-elle.

Le Kenya et le Zimbabwe n'ayant pas encore obtenu de la FIFA la levée de leur suspension, les deux équipes sont exclues des éliminatoires, affirme la CAF sur son site Internet.

Les éliminatoires de la CAN 2023 vont démarrer le 1er juin prochain.

Les groupes C et K auxquels appartenaient le Kenya et le Zimbabwe réunissent désormais trois équipes.

L'ordre des matchs est le même qui avait été communiqué aux équipes après le tirage au sort du 19 avril 2022.

Dans chacune des poules C et K, constituées respectivement du Cameroun, du Burundi et de la Namibie, puis de l'Afrique du Sud, du Liberia et du Maroc, les deux meilleures équipes se qualifieront au tournoi final.