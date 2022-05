Afrique: La FAAPA organise à Rabat un séminaire de formation sur le journalisme sportif

Rabat — La Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) organise, du 23 au 27 mai à Rabat, un séminaire de formation sous le thème "Maîtrise des techniques pour la bonne pratique du journalisme sportif", au profit de plus d'une vingtaine de journalistes des agences de presse africaines.

Tenu au Centre africain de formation de journalistes (CAFJ), au siège de la MAP, ce séminaire de formation est encadré et animé par des journalistes professionnels et formateurs experts en matière de presse sportive, qui vont accompagner les participants durant cinq jours et partageront avec eux leurs expériences et leur réflexion sur les défis auxquels font face les journalistes et médias sportifs.

Ce séminaire de formation, le premier du genre, s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2022, qui a été approuvé par le Conseil exécutif de cette fédération panafricaine lors de la réunion de Dakar, en novembre dernier.

Il a, notamment, pour objectifs de renforcer les capacités des journalistes sportifs pour un meilleur traitement des questions relatives à la couverture des grands événements sportifs nationaux, régionaux et internationaux, promouvoir les performances et la productivité des journalistes sportifs lors de la couverture et le traitement de l'information sportive, favoriser les échanges d'expériences et consolider les capacités des journalistes à produire des contenus innovants en matière d'information sportive, tout en respectant les principes de l'éthique professionnelle et de la déontologie journalistique.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture, lundi, M. Mohamed Anis, secrétaire général de la FAAPA a indiqué que les agences de presse africaines sont appelées à contribuer activement au développement de l'information sportive africaine et être de plus en plus en phase avec les profondes mutations qui caractérisent ce domaine, sachant que la pandémie du Covid-19 a lourdement impacté le secteur de la presse.

Dans ce sens, M. Anis a formulé le souhait de voir ce séminaire de formation aboutir à la mise en place d'un réseau des journalistes sportifs des agences de presse africaines, à l'instar des autres plateformes professionnelles affiliées à la FAAPA, à savoir le forum des directeurs de l'information, le réseau des IT managers et le réseau des femmes leaders.

Les autres intervenants à la cérémonie d'ouverture, marquée par la présence de cadres de la MAP, des encadrants de ce séminaire et des personnalités journalistiques nationales et africaines, ont affirmé que cette initiative dénote de la prise de conscience quant au rôle et l'importance de la formation dans le développement de toute organisation de travail, mettant un accent particulier sur les efforts de la FAAPA en matière de formation.

Ils ont, également, mis en avant l'importance de cette formation vu le développement des technologies de l'information qui impose aux journalistes de s'adapter et de peaufiner leurs connaissances et outils de travail, ajoutant qu'il s'agit également d'une opportunité pour les participants de se mettre en réseau.

A travers les ateliers programmés, cette formation abordera plusieurs axes ayant trait aux "Techniques et pratique du journalisme sportif", "Le journalisme sportif à l'ère du digital", "Sport et enjeux de développement socio-économique", "Sport et enjeux communicationnels et culturels" et "Déontologie et éthique professionnelle du journaliste sportif".

Les axes de cette formation se déclinent en plusieurs questions et thèmes relatifs, notamment, aux enjeux professionnels du journalisme sportif, les écritures et spécificités du journalisme sportif, les concepts et maîtrise du jargon en vogue dans le journalisme sportif, les nouvelles notions et méthodes digitales de collecte, de traitement et de diffusion des informations sportives, l'identification des opportunités de développement de l'information sportive sur le web et la maîtrise des techniques pour rédiger et diffuser pour le web.

Il s'agit, aussi, de l'identification des attentes des utilisateurs pour produire des informations sportives pertinentes sur le net, la presse sportive en tant que réalité économique et publicitaire, le nouveau business modèle pour les organes de presse sportifs, la rentabilisation d'un organe de presse sportif, les relations entre la presse sportive et le monde économique et politique, l'impact du secteur sportif sur le développement socio-économique des pays africains ou les concept et enjeux du management sportif.

Les participants à ce séminaire de formation, encadré par les journalistes Mamadou Salif Diallo, chef du service sports à l'Agence de presse sénégalaise (APS) et Magloire Gnaé Oulidehi, directeur de publication du quotidien "Le Sport", auront l'opportunité de côtoyer des journalistes de renom tels les vétérans du journalisme marocain Najib Salmi, Belaid Bouimid et Mohammed Berrada, ainsi que Morad Moutaouakkil, Hicham El Khlifi.