Congo-Kinshasa: La poignée de main entre Kabila et Katumbi suscite réactions et interrogations

La poignée de main entre l'ancien président Joseph Kabila et son rival l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi a suscité de nombreuses réactions.

Poignée de main qui a eu lieu dimanche 22 mai lors de la messe de clôture du forum de l'Unité et de la réconciliation du Katanga, à Lubumbashi. Les deux hommes étaient brouillés depuis 7 ans, depuis que Katumbi, allié de l'ancien président Kabila, a démissionné de son parti, pour rejoindre l'opposition et ensuite se rapprocher de l'actuel chef de l'État Félix Tskisekedi. S'agit-il d'un début de réconciliation entre les deux hommes devenus rivaux ?

Réconciliation entre les deux hommes originaires du Katanga ou rapprochement stratégique à 18 mois de la prochaine présidentielle ?

" Il s'agit avant tout d'une réconciliation katangaise ", assure Vano Kiboko, du mouvement Ensemble pour la République de Moïse Katumbi.

" Ça n'a rien à voir avec une réconciliation politico-nationale, etc. C'est une réconciliation katangaise, parce que nous sommes déterminés à avoir un seul langage au nom du Katanga. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas en vue des élections que nous avons fait cette réconciliation. Elle n'a rien à voir avec les enjeux électoraux à venir. "

Même son de cloche du côté de l'ancien président Joseph Kabila. Cette réconciliation a pour but de garantir l'unité et le développement du Katanga. Le député Félix Kabange Numbi s'en félicite et estime que " maintenant que les deux frères se parlent, leurs familles politiques vont également pouvoir se parler. "

" Ces deux regroupements politiques ne sont pas des regroupements politiques basés sur la province ou la tribu, mais qui ont plutôt une visée nationale. Donc, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité qui peut être saisie politiquement, mais ce n'était pas l'objectif premier de cette poignée de main, qui reste fraternelle au-delà de toutes les divergences qui peuvent exister. "

Le député qui ajoute qu'en politique les alliances se font et se défont et qu'à tout moment ils peuvent se mettre ensemble pour discuter.

Cette poignée de main est le signe d'une alliance régionaliste pour conquérir le pouvoir, estime Peter Kazadi, député du parti présidentiel UDPS à Kinshasa, mais il estime que cette alliance ne convaincra pas les Congolais.

J'ai des doutes sur leur sincérité d'abord. Mais s'ils sont sincères, c'est clairement dans le but de reconquérir le pouvoir, c'est clair. Nous n'avons pas peur d'une alliance politique entre Katumbi et Kabila. Ils ont déjà été ensemble et ils n'ont pas apporté de solution aux problèmes des Congolais. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont, à cause de leur alliance, séduire la population.