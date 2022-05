Afrique: L'Expertise de la Jeunesse gabonaise sollicitée au DYLP 2022 du C4YDS du Burundi

Initié par le Commonwealth Youth programme (CYP) en 2012 pour renforcer les capacités de leadership des jeunes leaders grâce au dialogue intergénérationnel et l'apprentissage entre pairs, le programme de découverte de jeunes leaders a été conçu comme un programme de formation en leadership interactif.

Il vise entre autre pour objectif, de responsabiliser les jeunes leaders en développant leurs compétences en leadership et en valorisant leur potentiel caché par le biais des discussions et des travaux et échanges d'idées, de réflexions, de partage d'expérience et de meilleures pratiques en matière de leadership des jeunes.

Cette année, le programme de découverte des jeunes leaders 2022 (DYLP 2022) a été organisé en visioconférence par le Centre de Développement des Services pour les jeunes de Zambie (C4YDS), pour soutenir les efforts de professionnalisation des jeunes dans le secteur du développement.

Le thème général retenu est le leadership en pratique : Entreprendre des actions locales pour le succès.

Un programme destiné aux jeunes âgés de 15 à 25 ans et pour une cible de 1000 jeunes issus du Continent Africain.

Et c'est dans cet élan que le leadership de la Jeunesse Gabonaise représenté par Emmanuel Obakamba Ombana Co - fondateur du Réseau des Entreprises Innovantes du Gabon (REINGAB) et Expert Certifié OIT en promotion des emplois des jeunes a été sollicité pour faciliter cette messe du leadership des jeunes accompagné du Burundi, Dr V. GAPGUEU Brondon Niguel, Président de Global Peace Choein, sous la modération de la Congolaise Noëlla Becker.

Un événement qui a inspiré les jeunes à devenir des ambassadeurs des pratiques de leadership dans leurs communautés ;

De donner des outils de leadership et d'emmener les jeunes à se familiariser, reconnecter avec les problèmes et besoins de leurs environnements immédiats afin d'apporter des pistes de solutions.